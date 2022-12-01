https://ria.ru/20221201/zhile-1835577632.html

Кузбасс получил средства на переселение людей из аварийного жилья

Кузбасс получил средства на переселение людей из аварийного жилья - РИА Новости, 01.12.2022

Кузбасс получил средства на переселение людей из аварийного жилья

Кузбасс получил дополнительно 1,3 миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:53

2022-12-01T14:53

2022-12-01T14:53

жилье

сергей цивилев

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Кузбасс получил дополнительно 1,3 миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона."Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дополнительно выделит Кузбассу 1,3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию региональной адресной программы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 2019-2024 годы", – говорится в сообщении."Переселение из аварийного жилья — один из основных наших приоритетов. Даже в сложное время нельзя останавливать строительство, в том числе жилфонда. Однако из-за роста цен на стройматериалы и, соответственно, на строительство выделенных ранее средств было недостаточно для выполнения плана переселения. Эта проблема характерна для всех регионов России, участвующих в реализации программы. Принятое правительством Российской Федерации решение увеличить лимиты некоторым регионам, в том числе и Кузбассу, позволяет выровнять цену за квадратный метр жилья. Результатом станет улучшение качества жизни людей", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Уточняется, что всего в рамках региональной адресной программы переселения планируется расселить 24998 человек из 483 тысяч квадратных метров аварийного жилья. С начала действия программы расселено 13306 человек из 262 тысяч метров аварийного жилья, в том числе за 10 месяцев 2022 года — 4808 человек из 92 тысяч квадратных метров. До конца текущего года планируется расселить еще 2130 человек из 34 тысяч квадратных метров аварийного жилья.За 2023 год в новое жилье переедут 6544 человека, на последнем этапе программы, в 2024 году, из аварийного жилья переселятся еще 3018 жителей Кузбасса.

https://ria.ru/20221201/karton-1835519472.html

https://ria.ru/20221201/lgoty-1835517868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жилье, сергей цивилев, россия, кемеровская область