Кузбасс получил средства на переселение людей из аварийного жилья
Кузбасс получил еще 1,3 миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилья
Вид города Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Кузбасс получил дополнительно 1,3 миллиарда рублей на переселение людей из аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дополнительно выделит Кузбассу 1,3 миллиарда рублей. Средства будут направлены на реализацию региональной адресной программы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 2019-2024 годы", – говорится в сообщении.
"Переселение из аварийного жилья — один из основных наших приоритетов. Даже в сложное время нельзя останавливать строительство, в том числе жилфонда. Однако из-за роста цен на стройматериалы и, соответственно, на строительство выделенных ранее средств было недостаточно для выполнения плана переселения. Эта проблема характерна для всех регионов России, участвующих в реализации программы. Принятое правительством Российской Федерации решение увеличить лимиты некоторым регионам, в том числе и Кузбассу, позволяет выровнять цену за квадратный метр жилья. Результатом станет улучшение качества жизни людей", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что всего в рамках региональной адресной программы переселения планируется расселить 24998 человек из 483 тысяч квадратных метров аварийного жилья. С начала действия программы расселено 13306 человек из 262 тысяч метров аварийного жилья, в том числе за 10 месяцев 2022 года — 4808 человек из 92 тысяч квадратных метров. До конца текущего года планируется расселить еще 2130 человек из 34 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
За 2023 год в новое жилье переедут 6544 человека, на последнем этапе программы, в 2024 году, из аварийного жилья переселятся еще 3018 жителей Кузбасса.