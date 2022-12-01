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Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
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Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ
Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ
Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, которым заблокировали пропуски на объект, были корректировщики ВСУ, заявил в эфире Первого канала советник РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:57
2022-12-01T13:21
в мире
росэнергоатом
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, которым заблокировали пропуски на объект, были корректировщики ВСУ, заявил в эфире Первого канала советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Речь идет об обеспечении ядерной безопасности. Мы не можем себе позволить ни саботаж, ни деструктивные настроения, ни какие-то политические перформансы. Таких людей единицы. &lt;...&gt; Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии", — утверждает он.По словам советника руководителя госкорпорации, почти две с половиной тысячи прежних сотрудников ЗАЭС подписали трудовые договоры с российской организацией.Ранее стало известно, что новым директором Запорожской АЭС стал Юрий Черничук — бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС. Предыдущего директора Игоря Мурашова, как утверждается, уличили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он "координировал террористическую деятельность" на станции и в самом городе.Объект расположен на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта ее территорию контролируют российские военные, ВСУ регулярно обстреливают станцию.Владимир Путин 5 октября подписал указ о переходе Запорожской АЭС под управление России. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20221130/sovfed-1835234694.html
https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html
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в мире, росэнергоатом, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
11:57 01.12.2022 (обновлено: 13:21 01.12.2022)
 
Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ

"Росэнергоатом" сообщил, что среди сотрудников Запорожской АЭС были корректировщики ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, которым заблокировали пропуски на объект, были корректировщики ВСУ, заявил в эфире Первого канала советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Речь идет об обеспечении ядерной безопасности. Мы не можем себе позволить ни саботаж, ни деструктивные настроения, ни какие-то политические перформансы. Таких людей единицы. <...> Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии", — утверждает он.
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 12:34Специальная военная операция на Украине
Совфед потребовал от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС
По словам советника руководителя госкорпорации, почти две с половиной тысячи прежних сотрудников ЗАЭС подписали трудовые договоры с российской организацией.
Ранее стало известно, что новым директором Запорожской АЭС стал Юрий Черничук — бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС. Предыдущего директора Игоря Мурашова, как утверждается, уличили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он "координировал террористическую деятельность" на станции и в самом городе.
Объект расположен на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта ее территорию контролируют российские военные, ВСУ регулярно обстреливают станцию.
Владимир Путин 5 октября подписал указ о переходе Запорожской АЭС под управление России. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 17:43Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти рассказали о планах Киева форсировать Днепр у ЗАЭС
 
В миреРосэнергоатомЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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