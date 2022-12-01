https://ria.ru/20221201/zaes-1835503662.html

Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ

Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022

Среди сотрудников ЗАЭС обнаружили наводчиков ВСУ

Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, которым заблокировали пропуски на объект, были корректировщики ВСУ, заявил в эфире Первого канала советник РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:57

2022-12-01T11:57

2022-12-01T13:21

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росэнергоатом

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Среди сотрудников Запорожской атомной электростанции, которым заблокировали пропуски на объект, были корректировщики ВСУ, заявил в эфире Первого канала советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа."Речь идет об обеспечении ядерной безопасности. Мы не можем себе позволить ни саботаж, ни деструктивные настроения, ни какие-то политические перформансы. Таких людей единицы. <...> Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии", — утверждает он.По словам советника руководителя госкорпорации, почти две с половиной тысячи прежних сотрудников ЗАЭС подписали трудовые договоры с российской организацией.Ранее стало известно, что новым директором Запорожской АЭС стал Юрий Черничук — бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС. Предыдущего директора Игоря Мурашова, как утверждается, уличили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он "координировал террористическую деятельность" на станции и в самом городе.Объект расположен на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта ее территорию контролируют российские военные, ВСУ регулярно обстреливают станцию.Владимир Путин 5 октября подписал указ о переходе Запорожской АЭС под управление России. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

https://ria.ru/20221130/sovfed-1835234694.html

https://ria.ru/20221128/zaporozhe-1834835691.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, росэнергоатом, запорожская аэс, вооруженные силы украины