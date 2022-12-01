https://ria.ru/20221201/yurpomosch-1835494506.html
Минюст предложил расширить оказание бесплатной юридической помощи
Минюст предложил расширить оказание бесплатной юридической помощи - РИА Новости, 01.12.2022
Минюст предложил расширить оказание бесплатной юридической помощи
Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил законодательно расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи гражданам, сообщает... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:36
2022-12-01T11:36
2022-12-01T11:43
общество
константин чуйченко
россия
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МОСКВА 1 дек – РИА Новости. Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил законодательно расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи гражданам, сообщает пресс-служба ведомства.По словам Чуйченко, сегодня в законе предусмотрено 16 случаев, когда специалисты могут дать консультацию в рамках оказания бесплатной юридической помощи. Это в основном социально-бытовая проблематика, а также вопросы, связанные с оформлением недвижимости и получением выплат."На наш взгляд, перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи не должен быть ограничен. Конструкция закона предполагает соблюдение двух условий, при которых гражданин вправе обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Это принадлежность гражданина к определенной категории и возникновение у него жизненной ситуации, с которой связывается право на получение помощи", - пояснил Чуйченко.Таким образом, по его словам, сегодня выпускник детского дома не может получить бесплатную консультацию, как, например, открыть свое дело, стать индивидуальным предпринимателем.Этот пробел нужно восполнить - граждане должны иметь возможность обратиться по любым правовым вопросам, отметил министр."Сейчас мы прорабатываем возможность таких законодательных изменений", - сказал Чуйченко.Министр отметил, что внесение таких изменений не будет ограничивать ситуации, при которых гражданин сможет обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Исключения могут быть сделаны лишь для отдельных сфер, например, в части вопросов государственной безопасности.Согласно действующему законодательству, бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках государственной (адвокаты, государственные юридические бюро) и негосударственной системы (юридические клиники и негосударственные центры).При этом в 55 регионах бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, в восьми – только государственные юридические бюро, в 28 – адвокаты и юридические бюро.Государственные юридические бюро созданы в 36 субъектах РФ. В них работают порядка 600 человек. За восемь месяцев этого года бесплатную юридическую помощь в России получили 427,3 тысячи человек.
https://ria.ru/20221127/obman-1834515679.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, константин чуйченко, россия
Общество, Константин Чуйченко, Россия
11:36 01.12.2022 (обновлено: 11:43 01.12.2022)
Минюст предложил расширить оказание бесплатной юридической помощи
Министр юстиции Чуйченко предложил расширить оказание бесплатной юридической помощи
МОСКВА 1 дек – РИА Новости.
Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил законодательно расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи гражданам, сообщает
пресс-служба ведомства.
По словам Чуйченко, сегодня в законе предусмотрено 16 случаев, когда специалисты могут дать консультацию в рамках оказания бесплатной юридической помощи. Это в основном социально-бытовая проблематика, а также вопросы, связанные с оформлением недвижимости и получением выплат.
"На наш взгляд, перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи не должен быть ограничен. Конструкция закона предполагает соблюдение двух условий, при которых гражданин вправе обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Это принадлежность гражданина к определенной категории и возникновение у него жизненной ситуации, с которой связывается право на получение помощи", - пояснил Чуйченко.
Таким образом, по его словам, сегодня выпускник детского дома не может получить бесплатную консультацию, как, например, открыть свое дело, стать индивидуальным предпринимателем.
Этот пробел нужно восполнить - граждане должны иметь возможность обратиться по любым правовым вопросам, отметил министр.
"Сейчас мы прорабатываем возможность таких законодательных изменений", - сказал Чуйченко
.
Министр отметил, что внесение таких изменений не будет ограничивать ситуации, при которых гражданин сможет обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Исключения могут быть сделаны лишь для отдельных сфер, например, в части вопросов государственной безопасности.
Согласно действующему законодательству, бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках государственной (адвокаты, государственные юридические бюро) и негосударственной системы (юридические клиники и негосударственные центры).
При этом в 55 регионах бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, в восьми – только государственные юридические бюро, в 28 – адвокаты и юридические бюро.
Государственные юридические бюро созданы в 36 субъектах РФ. В них работают порядка 600 человек. За восемь месяцев этого года бесплатную юридическую помощь в России получили 427,3 тысячи человек.