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Без зарубежных издательств: в Москве открылась книжная ярмарка non/fiction - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221201/yarmarka-1835490496.html
Без зарубежных издательств: в Москве открылась книжная ярмарка non/fiction
Без зарубежных издательств: в Москве открылась книжная ярмарка non/fiction - РИА Новости, 01.12.2022
Без зарубежных издательств: в Москве открылась книжная ярмарка non/fiction
В Гостином дворе в Москве открылась ежегодная книжная ярмарка non/fiction. В ней примут участие 307 издательств, книготорговых предприятий и институтов... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:03
2022-12-01T12:03
культура
новости культуры
василий бычков
александр невский
евгений водолазкин
россия
донбасс
москва
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Гостином дворе в Москве открылась ежегодная книжная ярмарка non/fiction. В ней примут участие 307 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры.Как ранее сообщил РИА Новости создатель ярмарки Василий Бычков, зарубежные издательства не будут участвовать в этом году, все внимание будет акцентировано на отечественной литературе. Он отметил, что проект "медленно, но верно" поворачивается на Восток — на ярмарке ожидаются бизнес-гости из Китая и Ирана.РАЗНООБРАЗИЕДетская программа "Территория познания" традиционно станет площадкой для презентации новых издательских проектов. Будут работать три зоны: сцена, площадка "Книжки на подушках" и пространство для мастер-классов.Также будут представлены актуальные российские издатели комиксов, продумана насыщенная программа Дня комиксов 4 декабря. Среди новинок графические романы об Александре Невском "Александр Ярославич. Героический эпос", "Маяковский. Как делать стихи" и книга Варвары Ледневой "Путешествие на Кольский" из цикла "Дневник путешественника по России в рисунках".В рамках non/fiction пройдет и ярмарка виниловых пластинок, CD/DVD и винтажной аппаратуры, где будут, в частности, шеллаковые диски для граммофонов, выпущенные в первой половине ХХ века.ИЗДАТЕЛЬСТВА И АВТОРЫИздательства "Альпина.Дети", "Абрикобукс", VoiceBook, "Книжный дом Анастасии Орловой", "Пешком в историю", "Вакоша", "Арт собрание", "Баобаб" представят новинки и проведут встречи с писателями.Издательская группа "Эксмо-АСТ" устроит встречи и открытые дискуссии с авторами холдинга, среди которых Евгений Водолазкин, Александра Маринина, Реза Негарестани, Эдуард Веркин, Сергей Зотов, Вера Богданова, Лия Стеффи, Александр Аузан, Слава Полунин, Ася Лавринович, Антонина Крейн, Александр Бон, Павел Басинский, Шамиль Идиатуллин.В программе ярмарки – более 300 мероприятий, которые будут проходить на девяти площадках, расположенных в атриуме Гостиного двора, а также на стендах участников.Спикерами станут известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, общественные и культурные деятели. Также в этом году на non/fiction появится тематический павильон - магазин-лекторий "Наука, телестудия и блог-пост".БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯВ течение всех пяти дней ярмарки будет проходить акция по сбору книг для библиотек и учебных заведений Донбасса.Для сдачи книг нужно обратиться на информационную стойку организаторов в атриуме Гостиного двора, при входе на основную экспозицию.Ярмарка продлится до 5 декабря.
https://ria.ru/20221128/kniguru-1834696611.html
https://ria.ru/20221129/deetktiv-1834994529.html
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новости культуры, василий бычков, александр невский, евгений водолазкин, россия, донбасс, москва, книги, выставка интеллектуальной литературы non/fiction, александра маринина (марина алексеева), китай, павел басинский
Культура, Новости культуры, Василий Бычков, Александр Невский, Евгений Водолазкин, Россия, Донбасс, Москва, Книги, Выставка интеллектуальной литературы Non/fiction, Александра Маринина (Марина Алексеева), Китай, Павел Басинский
12:03 01.12.2022
 
Без зарубежных издательств: в Москве открылась книжная ярмарка non/fiction

В Гостином дворе открылась ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМеждународная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Гостином дворе в Москве открылась ежегодная книжная ярмарка non/fiction. В ней примут участие 307 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры.
Как ранее сообщил РИА Новости создатель ярмарки Василий Бычков, зарубежные издательства не будут участвовать в этом году, все внимание будет акцентировано на отечественной литературе. Он отметил, что проект "медленно, но верно" поворачивается на Восток — на ярмарке ожидаются бизнес-гости из Китая и Ирана.

РАЗНООБРАЗИЕ

Детская программа "Территория познания" традиционно станет площадкой для презентации новых издательских проектов. Будут работать три зоны: сцена, площадка "Книжки на подушках" и пространство для мастер-классов.
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Также будут представлены актуальные российские издатели комиксов, продумана насыщенная программа Дня комиксов 4 декабря. Среди новинок графические романы об Александре Невском "Александр Ярославич. Героический эпос", "Маяковский. Как делать стихи" и книга Варвары Ледневой "Путешествие на Кольский" из цикла "Дневник путешественника по России в рисунках".
В рамках non/fiction пройдет и ярмарка виниловых пластинок, CD/DVD и винтажной аппаратуры, где будут, в частности, шеллаковые диски для граммофонов, выпущенные в первой половине ХХ века.

ИЗДАТЕЛЬСТВА И АВТОРЫ

Издательства "Альпина.Дети", "Абрикобукс", VoiceBook, "Книжный дом Анастасии Орловой", "Пешком в историю", "Вакоша", "Арт собрание", "Баобаб" представят новинки и проведут встречи с писателями.
Издательская группа "Эксмо-АСТ" устроит встречи и открытые дискуссии с авторами холдинга, среди которых Евгений Водолазкин, Александра Маринина, Реза Негарестани, Эдуард Веркин, Сергей Зотов, Вера Богданова, Лия Стеффи, Александр Аузан, Слава Полунин, Ася Лавринович, Антонина Крейн, Александр Бон, Павел Басинский, Шамиль Идиатуллин.
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В программе ярмарки – более 300 мероприятий, которые будут проходить на девяти площадках, расположенных в атриуме Гостиного двора, а также на стендах участников.
Спикерами станут известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, общественные и культурные деятели. Также в этом году на non/fiction появится тематический павильон - магазин-лекторий "Наука, телестудия и блог-пост".

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В течение всех пяти дней ярмарки будет проходить акция по сбору книг для библиотек и учебных заведений Донбасса.
Для сдачи книг нужно обратиться на информационную стойку организаторов в атриуме Гостиного двора, при входе на основную экспозицию.
Ярмарка продлится до 5 декабря.
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КультураНовости культурыВасилий БычковАлександр НевскийЕвгений ВодолазкинРоссияДонбассМоскваКнигиВыставка интеллектуальной литературы Non/fictionАлександра Маринина (Марина Алексеева)КитайПавел Басинский
 
 
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