https://ria.ru/20221201/yakutsk-1835579216.html
Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики
Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики - РИА Новости, 01.12.2022
Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики
Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:57
2022-12-01T14:57
2022-12-01T14:58
республика саха (якутия)
арктика
якутск
россия
российская академия наук
михаил лебедев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН"."С 1 по 3 декабря в Якутске на базе ЯНЦ СО РАН началось II выездное научное заседание "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", - рассказали в пресс-службе.По словам заместителя гендиректора ЯНЦ Татьяны Саловой, в ноябре 2021 года состоялось первое заседание, где было принято решение о том, что генеральный директор Якутского научного центра, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев станет координатором мероприятия. "В этой конференции участвуют около ста человек. Заседание проходит в смешанной форме: очно и онлайн. Темы очень разносторонние, но все касается исследований в Арктике. Мы планируем подписать соглашения о сотрудничестве с Институтом питания РАН и Иркутским научным центром. В планах междисциплинарные комплексные исследования", - сказала Салова.Руководитель Якутского научного центра представил на заседании проект программы фундаментальных и прикладных исследований для развития Арктики. Он отметил, что программа направлена на разработку научно-обоснованного прогноза устойчивого социально- экономического развития Арктики до 2035 года и была разработана восемью федеральными исследовательскими центрами в Арктической зоне страны.Предлагаемые программой исследования, по мнению ученых, будут способствовать улучшению экологического состояния Арктики и регионов Крайнего Севера, сохранению биологического разнообразия, повышению качества жизни населения арктических территорий, промышленного производства и.т.д.Лебедев предложил создать координационный совет с участием министерства образования и науки РФ, региональных министерств и научных организаций.
https://ria.ru/20221128/yakutiya-1834721851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, якутск, россия, российская академия наук, михаил лебедев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Арктика, Якутск, Россия, Российская академия наук, Михаил Лебедев, Республика Саха (Якутия)
14:57 01.12.2022 (обновлено: 14:58 01.12.2022)
Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики
Российские ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики
ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН".
"С 1 по 3 декабря в Якутске на базе ЯНЦ СО РАН началось II выездное научное заседание "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", - рассказали в пресс-службе.
По словам заместителя гендиректора ЯНЦ Татьяны Саловой, в ноябре 2021 года состоялось первое заседание, где было принято решение о том, что генеральный директор Якутского научного центра, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев
станет координатором мероприятия. "В этой конференции участвуют около ста человек. Заседание проходит в смешанной форме: очно и онлайн. Темы очень разносторонние, но все касается исследований в Арктике. Мы планируем подписать соглашения о сотрудничестве с Институтом питания РАН и Иркутским научным центром. В планах междисциплинарные комплексные исследования", - сказала Салова.
Руководитель Якутского научного центра представил на заседании проект программы фундаментальных и прикладных исследований для развития Арктики. Он отметил, что программа направлена на разработку научно-обоснованного прогноза устойчивого социально- экономического развития Арктики до 2035 года и была разработана восемью федеральными исследовательскими центрами в Арктической зоне страны.
Предлагаемые программой исследования, по мнению ученых, будут способствовать улучшению экологического состояния Арктики и регионов Крайнего Севера, сохранению биологического разнообразия, повышению качества жизни населения арктических территорий, промышленного производства и.т.д.
Лебедев предложил создать координационный совет с участием министерства образования и науки РФ
, региональных министерств и научных организаций.