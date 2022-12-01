https://ria.ru/20221201/yakutsk-1835579216.html

Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики

Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики - РИА Новости, 01.12.2022

Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики

Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:57

2022-12-01T14:57

2022-12-01T14:58

республика саха (якутия)

арктика

якутск

россия

российская академия наук

михаил лебедев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН"."С 1 по 3 декабря в Якутске на базе ЯНЦ СО РАН началось II выездное научное заседание "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", - рассказали в пресс-службе.По словам заместителя гендиректора ЯНЦ Татьяны Саловой, в ноябре 2021 года состоялось первое заседание, где было принято решение о том, что генеральный директор Якутского научного центра, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев станет координатором мероприятия. "В этой конференции участвуют около ста человек. Заседание проходит в смешанной форме: очно и онлайн. Темы очень разносторонние, но все касается исследований в Арктике. Мы планируем подписать соглашения о сотрудничестве с Институтом питания РАН и Иркутским научным центром. В планах междисциплинарные комплексные исследования", - сказала Салова.Руководитель Якутского научного центра представил на заседании проект программы фундаментальных и прикладных исследований для развития Арктики. Он отметил, что программа направлена на разработку научно-обоснованного прогноза устойчивого социально- экономического развития Арктики до 2035 года и была разработана восемью федеральными исследовательскими центрами в Арктической зоне страны.Предлагаемые программой исследования, по мнению ученых, будут способствовать улучшению экологического состояния Арктики и регионов Крайнего Севера, сохранению биологического разнообразия, повышению качества жизни населения арктических территорий, промышленного производства и.т.д.Лебедев предложил создать координационный совет с участием министерства образования и науки РФ, региональных министерств и научных организаций.

https://ria.ru/20221128/yakutiya-1834721851.html

арктика

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

арктика, якутск, россия, российская академия наук, михаил лебедев, республика саха (якутия)