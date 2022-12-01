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Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики - РИА Новости, 01.12.2022
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Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики
Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики - РИА Новости, 01.12.2022
Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики
Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:57
2022-12-01T14:58
республика саха (якутия)
арктика
якутск
россия
российская академия наук
михаил лебедев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН"."С 1 по 3 декабря в Якутске на базе ЯНЦ СО РАН началось II выездное научное заседание "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", - рассказали в пресс-службе.По словам заместителя гендиректора ЯНЦ Татьяны Саловой, в ноябре 2021 года состоялось первое заседание, где было принято решение о том, что генеральный директор Якутского научного центра, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев станет координатором мероприятия. "В этой конференции участвуют около ста человек. Заседание проходит в смешанной форме: очно и онлайн. Темы очень разносторонние, но все касается исследований в Арктике. Мы планируем подписать соглашения о сотрудничестве с Институтом питания РАН и Иркутским научным центром. В планах междисциплинарные комплексные исследования", - сказала Салова.Руководитель Якутского научного центра представил на заседании проект программы фундаментальных и прикладных исследований для развития Арктики. Он отметил, что программа направлена на разработку научно-обоснованного прогноза устойчивого социально- экономического развития Арктики до 2035 года и была разработана восемью федеральными исследовательскими центрами в Арктической зоне страны.Предлагаемые программой исследования, по мнению ученых, будут способствовать улучшению экологического состояния Арктики и регионов Крайнего Севера, сохранению биологического разнообразия, повышению качества жизни населения арктических территорий, промышленного производства и.т.д.Лебедев предложил создать координационный совет с участием министерства образования и науки РФ, региональных министерств и научных организаций.
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арктика, якутск, россия, российская академия наук, михаил лебедев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Арктика, Якутск, Россия, Российская академия наук, Михаил Лебедев, Республика Саха (Якутия)
14:57 01.12.2022 (обновлено: 14:58 01.12.2022)
 
Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики

Российские ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 дек – РИА Новости. Около ста российских ученых принимают участие во II выездном научном заседании "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН".
"С 1 по 3 декабря в Якутске на базе ЯНЦ СО РАН началось II выездное научное заседание "Научно-технологическое обеспечение стратегического развития Арктической зоны РФ", - рассказали в пресс-службе.
По словам заместителя гендиректора ЯНЦ Татьяны Саловой, в ноябре 2021 года состоялось первое заседание, где было принято решение о том, что генеральный директор Якутского научного центра, член-корреспондент РАН Михаил Лебедев станет координатором мероприятия. "В этой конференции участвуют около ста человек. Заседание проходит в смешанной форме: очно и онлайн. Темы очень разносторонние, но все касается исследований в Арктике. Мы планируем подписать соглашения о сотрудничестве с Институтом питания РАН и Иркутским научным центром. В планах междисциплинарные комплексные исследования", - сказала Салова.
Руководитель Якутского научного центра представил на заседании проект программы фундаментальных и прикладных исследований для развития Арктики. Он отметил, что программа направлена на разработку научно-обоснованного прогноза устойчивого социально- экономического развития Арктики до 2035 года и была разработана восемью федеральными исследовательскими центрами в Арктической зоне страны.
Предлагаемые программой исследования, по мнению ученых, будут способствовать улучшению экологического состояния Арктики и регионов Крайнего Севера, сохранению биологического разнообразия, повышению качества жизни населения арктических территорий, промышленного производства и.т.д.
Лебедев предложил создать координационный совет с участием министерства образования и науки РФ, региональных министерств и научных организаций.
Подземная лаборатория института мерзлотоведения имени академика П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН в Якутске. - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:30Республика Саха (Якутия)
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Республика Саха (Якутия)АрктикаЯкутскРоссияРоссийская академия наукМихаил ЛебедевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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