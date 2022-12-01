https://ria.ru/20221201/wednesday-1835516357.html

Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме

Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме - РИА Новости, 01.12.2022

Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме

Пользователи обвинили Тима Бертона и Netflix в расизме из-за сериала "Уэнсдэй", пишет The New York Post. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:01

2022-12-01T13:01

2022-12-01T13:02

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи обвинили Тима Бертона и Netflix в расизме из-за сериала "Уэнсдэй", пишет The New York Post. Причина — ряд отрицательных персонажей в шоу играют темнокожие герои. В частности, зрители выделили Джой Сандей, воплотившую образ злой девочки в академии Nevermore, и Имана Марсона. Он сыграл хулигана и сына коррумпированного мэра. Последний — владелец музея, прославляющего пилигримов и колонизаторов. Представитель Бертона высмеял обвинения и отказался запрашивать комментарий режиссера по такому поводу. "Уэнсдэй" — спин-офф культовой "Семейки Адамс". В нем рассказывается о дочери Гомеса и Мартиши. Девочка учится в закрытой школе и разбирается со скелетами в шкафу родителей. Уэнсдей сыграла Дженна Ортега. Она считает себя "на 75 процентов мексиканкой и на 25 процентов пуэрториканкой". Бертона уже не в первый раз критикуют за кастинг цветных актеров. Например, в 2016-м в ходе промо его фильма "Дом странных детей мисс Перегрин" Сэмюэл Л. Джексон заявил, что он, вероятно, стал первым темнокожим актером, играющим не последнюю роль, в проектах постановщика. Режиссер известен по фильмам "Битлджус", "Эдвард руки-ножницы", "Бэтмен возвращается", "Сонная лощина", "Планета обезьян", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и многим другим. Один из любимых актеров мастера готичных сказок — Джонни Депп.

https://ria.ru/20220908/aktery-1815342421.html

https://ria.ru/20220928/rasizm-1820059737.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, тим бертон, расизм, джонни депп, netflix