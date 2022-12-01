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Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
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Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме
Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме - РИА Новости, 01.12.2022
Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме
Пользователи обвинили Тима Бертона и Netflix в расизме из-за сериала "Уэнсдэй", пишет The New York Post. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:01
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культура
новости культуры
кино и сериалы
тим бертон
расизм
джонни депп
netflix
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи обвинили Тима Бертона и Netflix в расизме из-за сериала "Уэнсдэй", пишет The New York Post. Причина — ряд отрицательных персонажей в шоу играют темнокожие герои. В частности, зрители выделили Джой Сандей, воплотившую образ злой девочки в академии Nevermore, и Имана Марсона. Он сыграл хулигана и сына коррумпированного мэра. Последний — владелец музея, прославляющего пилигримов и колонизаторов. Представитель Бертона высмеял обвинения и отказался запрашивать комментарий режиссера по такому поводу. "Уэнсдэй" — спин-офф культовой "Семейки Адамс". В нем рассказывается о дочери Гомеса и Мартиши. Девочка учится в закрытой школе и разбирается со скелетами в шкафу родителей. Уэнсдей сыграла Дженна Ортега. Она считает себя "на 75 процентов мексиканкой и на 25 процентов пуэрториканкой". Бертона уже не в первый раз критикуют за кастинг цветных актеров. Например, в 2016-м в ходе промо его фильма "Дом странных детей мисс Перегрин" Сэмюэл Л. Джексон заявил, что он, вероятно, стал первым темнокожим актером, играющим не последнюю роль, в проектах постановщика. Режиссер известен по фильмам "Битлджус", "Эдвард руки-ножницы", "Бэтмен возвращается", "Сонная лощина", "Планета обезьян", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и многим другим. Один из любимых актеров мастера готичных сказок — Джонни Депп.
https://ria.ru/20220908/aktery-1815342421.html
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новости культуры, кино и сериалы, тим бертон, расизм, джонни депп, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Тим Бертон, расизм, Джонни Депп, Netflix
13:01 01.12.2022 (обновлено: 13:02 01.12.2022)
 
Тима Бертона и Netflix обвинили в расизме

Сериал "Уэнсдэй" Бертона обвинили в расизме из-за темнокожих актеров в отрицательных ролях

© NetflixСериал Тима Бертона "Уэнсдэй"
Сериал Тима Бертона Уэнсдэй
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пользователи обвинили Тима Бертона и Netflix в расизме из-за сериала "Уэнсдэй", пишет The New York Post.
Причина — ряд отрицательных персонажей в шоу играют темнокожие герои. В частности, зрители выделили Джой Сандей, воплотившую образ злой девочки в академии Nevermore, и Имана Марсона. Он сыграл хулигана и сына коррумпированного мэра. Последний — владелец музея, прославляющего пилигримов и колонизаторов.
Представитель Бертона высмеял обвинения и отказался запрашивать комментарий режиссера по такому поводу.
"Уэнсдэй" — спин-офф культовой "Семейки Адамс". В нем рассказывается о дочери Гомеса и Мартиши. Девочка учится в закрытой школе и разбирается со скелетами в шкафу родителей.
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Бертона уже не в первый раз критикуют за кастинг цветных актеров. Например, в 2016-м в ходе промо его фильма "Дом странных детей мисс Перегрин" Сэмюэл Л. Джексон заявил, что он, вероятно, стал первым темнокожим актером, играющим не последнюю роль, в проектах постановщика.
Режиссер известен по фильмам "Битлджус", "Эдвард руки-ножницы", "Бэтмен возвращается", "Сонная лощина", "Планета обезьян", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и многим другим. Один из любимых актеров мастера готичных сказок — Джонни Депп.
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КультураНовости культурыКино и сериалыТим БертонрасизмДжонни ДеппNetflix
 
 
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