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Источник: российские десантники на Украине получили новый комплекс разведки - РИА Новости, 01.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221201/vzor-1835441353.html
Источник: российские десантники на Украине получили новый комплекс разведки
Источник: российские десантники на Украине получили новый комплекс разведки - РИА Новости, 01.12.2022
Источник: российские десантники на Украине получили новый комплекс разведки
Подразделения российских ВДВ, участвующие в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс "Взор", запускаемый из ракетницы, сообщил РИА... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:25
2022-12-01T04:29
новое оружие россии
технологии
безопасность
украина
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подразделения российских ВДВ, участвующие в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс "Взор", запускаемый из ракетницы, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Ряд подразделений ВДВ, участвующих в активных боевых действиях в рамках специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки "Взор", - сказал собеседник агентства.Источник уточнил, что "Взор" представляет собой запускаемый из ручной ракетницы аппарат массой всего 300 граммов, длиной 30 и диаметром 5 см. Дрон оснащен видеокамерой и парашютом. После выстрела из ракетницы аппарат достигает высоты 250 м. Пока он медленно опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет десантника. Максимальная удаленность оператора от места разведки составляет до 1200 метров."Установленное на планшете программное обеспечение позволяет распознавать, захватывать и подсвечивать типовые объекты. Более того, данное ПО можно установить на любой коммерческий планшет, смартфон или ноутбук", - рассказал он."Взор" может оснащаться как обычной дневной камерой, так и высококонтрастной камерой для работы в сумерках. Обе камеры позволяют получать изображение поверхности площадью 700х700 метров в высоком разрешении в течение 3 минут, пока аппарат спускается на парашюте."В случае если бойцам удается подобрать приземлившуюся камеру, ее можно повторно использовать в качестве камеры наблюдения за окружающей обстановкой, закрепленной на технике или импровизированных опорах, мачтах, строениях с подключенным питанием от наземного источника", - добавил источник.
https://ria.ru/20210122/kompleks-1594109718.html
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технологии, безопасность, украина, воздушно-десантные войска россии
Новое оружие России, Технологии, Безопасность, Украина, Воздушно-десантные войска России
03:25 01.12.2022 (обновлено: 04:29 01.12.2022)
 
Источник: российские десантники на Украине получили новый комплекс разведки

Подразделения российских ВДВ на Украине получили новейший разведывательный комплекс "Взор"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ РФ на полигоне в Запорожской области
Военнослужащие ВДВ РФ на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВДВ РФ на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подразделения российских ВДВ, участвующие в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс "Взор", запускаемый из ракетницы, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Ряд подразделений ВДВ, участвующих в активных боевых действиях в рамках специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из порядка 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки "Взор", - сказал собеседник агентства.
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Источник уточнил, что "Взор" представляет собой запускаемый из ручной ракетницы аппарат массой всего 300 граммов, длиной 30 и диаметром 5 см. Дрон оснащен видеокамерой и парашютом. После выстрела из ракетницы аппарат достигает высоты 250 м. Пока он медленно опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет десантника. Максимальная удаленность оператора от места разведки составляет до 1200 метров.
"Установленное на планшете программное обеспечение позволяет распознавать, захватывать и подсвечивать типовые объекты. Более того, данное ПО можно установить на любой коммерческий планшет, смартфон или ноутбук", - рассказал он.
"Взор" может оснащаться как обычной дневной камерой, так и высококонтрастной камерой для работы в сумерках. Обе камеры позволяют получать изображение поверхности площадью 700х700 метров в высоком разрешении в течение 3 минут, пока аппарат спускается на парашюте.
"В случае если бойцам удается подобрать приземлившуюся камеру, ее можно повторно использовать в качестве камеры наблюдения за окружающей обстановкой, закрепленной на технике или импровизированных опорах, мачтах, строениях с подключенным питанием от наземного источника", - добавил источник.
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