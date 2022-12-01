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МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы - РИА Новости, 01.12.2022
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МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы - РИА Новости, 01.12.2022
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы
Российская сторона ответит на высылку дипломата посольства РФ в Литве, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:39
2022-12-01T17:44
россия
литва
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку дипломата посольства РФ в Литве, сообщили РИА Новости в МИД России."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.МИД Литвы сообщил в четверг, что сотрудник посольства России в Литве объявлен персона нон-грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней.
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россия, литва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Литва, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
17:39 01.12.2022 (обновлено: 17:44 01.12.2022)
 
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы

МИД заявил, что Россия ответит на высылку дипломата из Литвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку дипломата посольства РФ в Литве, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.
МИД Литвы сообщил в четверг, что сотрудник посольства России в Литве объявлен персона нон-грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 19:51
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
 
РоссияЛитваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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