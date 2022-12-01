https://ria.ru/20221201/vysylka-1835667846.html
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы - РИА Новости, 01.12.2022
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы
Российская сторона ответит на высылку дипломата посольства РФ в Литве, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:39
2022-12-01T17:39
2022-12-01T17:44
россия
литва
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку дипломата посольства РФ в Литве, сообщили РИА Новости в МИД России."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.МИД Литвы сообщил в четверг, что сотрудник посольства России в Литве объявлен персона нон-грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней.
https://ria.ru/20221022/zasedanie-1825955435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, литва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Россия, Литва, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
17:39 01.12.2022 (обновлено: 17:44 01.12.2022)
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы
МИД заявил, что Россия ответит на высылку дипломата из Литвы