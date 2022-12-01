https://ria.ru/20221201/vysylka-1835667846.html

МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы

МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы - РИА Новости, 01.12.2022

МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы

Российская сторона ответит на высылку дипломата посольства РФ в Литве, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:39

2022-12-01T17:39

2022-12-01T17:44

россия

литва

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку дипломата посольства РФ в Литве, сообщили РИА Новости в МИД России."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказали в министерстве.МИД Литвы сообщил в четверг, что сотрудник посольства России в Литве объявлен персона нон-грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней.

https://ria.ru/20221022/zasedanie-1825955435.html

россия

литва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, литва, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии