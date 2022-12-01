https://ria.ru/20221201/vuz-1835639433.html
Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин
Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин
Грантовую поддержку вузов распространят на учебные заведения новых территорий России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:50
2022-12-01T16:50
2022-12-01T16:59
общество
россия
владимир путин
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Грантовую поддержку вузов распространят на учебные заведения новых территорий России, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом, нужно уделить внимание, прежде всего, инфраструктуре (научной сферы на новых территориях). Мы будем это делать. Просто заранее не предусматривалось. Предусмотрим, будем выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы все привести в порядок. Конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус"."Вы сказали про гранты (для вузов на новых территориях), - обратился Путин к участнице встречи, - точно распространим!" - пообещал президент.
https://ria.ru/20221125/nauka-1834223847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
16:50 01.12.2022 (обновлено: 16:59 01.12.2022)
Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин
Путин пообещал, что вопрос о грантовой поддержке вузов на новых территориях решат