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Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
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Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин
Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин
Грантовую поддержку вузов распространят на учебные заведения новых территорий России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:50
2022-12-01T16:59
общество
россия
владимир путин
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Грантовую поддержку вузов распространят на учебные заведения новых территорий России, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом, нужно уделить внимание, прежде всего, инфраструктуре (научной сферы на новых территориях). Мы будем это делать. Просто заранее не предусматривалось. Предусмотрим, будем выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы все привести в порядок. Конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус"."Вы сказали про гранты (для вузов на новых территориях), - обратился Путин к участнице встречи, - точно распространим!" - пообещал президент.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
16:50 01.12.2022 (обновлено: 16:59 01.12.2022)
 
Вопрос грантовой поддержки вузов на новых территориях решат, заявил Путин

Путин пообещал, что вопрос о грантовой поддержке вузов на новых территориях решат

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Грантовую поддержку вузов распространят на учебные заведения новых территорий России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, нужно уделить внимание, прежде всего, инфраструктуре (научной сферы на новых территориях). Мы будем это делать. Просто заранее не предусматривалось. Предусмотрим, будем выделять соответствующие ресурсы для того, чтобы все привести в порядок. Конечно, нужно будет сделать так, чтобы обеспечить нормальное функционирование и учебного процесса, и научной составляющей высших учебных заведений", - сказал Путин на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
"Вы сказали про гранты (для вузов на новых территориях), - обратился Путин к участнице встречи, - точно распространим!" - пообещал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 14:42
Путин призвал российские вузы укреплять научный потенциал
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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