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На Гавайях одновременно извергаются два вулкана - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
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На Гавайях одновременно извергаются два вулкана
На Гавайях одновременно извергаются два вулкана - РИА Новости, 01.12.2022
На Гавайях одновременно извергаются два вулкана
Два самых больших на Гавайях вулкана впервые извергаются одновременно с 1984 года, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:40
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туризм
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Два самых больших на Гавайях вулкана впервые извергаются одновременно с 1984 года, сообщает телеканал CBS News."Это редкий момент, когда два вулкана извергаются одновременно... Для гавайцев это сакральное событие, за которым мы наблюдаем", - рассказала телеканалу официальный представитель национального парка Hawaiian Volcanoes Джессика Ферракейн.Первым началось извержение Мауна-Лоа, самого крупного в мире действующего вулкана, позже к нему присоединился вулкан Килауэа. Вулкан Килауэа меньше, но активнее, чем Мауна-Лоа. Он извергается с 1983, а в 2018 году его лава разрушила сотни домов на острове, сообщает телеканал.Специалисты Гавайской обсерватории пристально следят за извержениями и движением лавы. При этом, национальный парк остается открытым для посетителей.
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Извержение вулкана на Гавайях
Группа журналистов наблюдала за лавовым потоком вулкана Мауна-Лоа на Гавайях в среду вечером. Репортеров отвели в место в нескольких сотнях ярдов (метрах) от передней части потока лавы, где они могли вблизи наблюдать впечатляющие потоки лавы. Мауна-Лоа проснулся от 38-летнего сна в воскресенье.
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гавайи, туризм, новости - туризм
Туризм, Гавайи, Туризм, Новости - Туризм
14:40 01.12.2022 (обновлено: 15:13 01.12.2022)
 
На Гавайях одновременно извергаются два вулкана

На Гавайях впервые за 38 лет одновременно извергаются вулканы Мауна-Лоа и Килауэа

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Два самых больших на Гавайях вулкана впервые извергаются одновременно с 1984 года, сообщает телеканал CBS News.
"Это редкий момент, когда два вулкана извергаются одновременно... Для гавайцев это сакральное событие, за которым мы наблюдаем", - рассказала телеканалу официальный представитель национального парка Hawaiian Volcanoes Джессика Ферракейн.
Первым началось извержение Мауна-Лоа, самого крупного в мире действующего вулкана, позже к нему присоединился вулкан Килауэа. Вулкан Килауэа меньше, но активнее, чем Мауна-Лоа. Он извергается с 1983, а в 2018 году его лава разрушила сотни домов на острове, сообщает телеканал.
Специалисты Гавайской обсерватории пристально следят за извержениями и движением лавы. При этом, национальный парк остается открытым для посетителей.
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