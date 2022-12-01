https://ria.ru/20221201/vulkany-1835574402.html

На Гавайях одновременно извергаются два вулкана

На Гавайях одновременно извергаются два вулкана - РИА Новости, 01.12.2022

На Гавайях одновременно извергаются два вулкана

Два самых больших на Гавайях вулкана впервые извергаются одновременно с 1984 года, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:40

2022-12-01T14:40

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Два самых больших на Гавайях вулкана впервые извергаются одновременно с 1984 года, сообщает телеканал CBS News."Это редкий момент, когда два вулкана извергаются одновременно... Для гавайцев это сакральное событие, за которым мы наблюдаем", - рассказала телеканалу официальный представитель национального парка Hawaiian Volcanoes Джессика Ферракейн.Первым началось извержение Мауна-Лоа, самого крупного в мире действующего вулкана, позже к нему присоединился вулкан Килауэа. Вулкан Килауэа меньше, но активнее, чем Мауна-Лоа. Он извергается с 1983, а в 2018 году его лава разрушила сотни домов на острове, сообщает телеканал.Специалисты Гавайской обсерватории пристально следят за извержениями и движением лавы. При этом, национальный парк остается открытым для посетителей.

https://ria.ru/20221128/vulkan-1834888334.html

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Извержение вулкана на Гавайях Группа журналистов наблюдала за лавовым потоком вулкана Мауна-Лоа на Гавайях в среду вечером. Репортеров отвели в место в нескольких сотнях ярдов (метрах) от передней части потока лавы, где они могли вблизи наблюдать впечатляющие потоки лавы. Мауна-Лоа проснулся от 38-летнего сна в воскресенье. 2022-12-01T14:40 true PT2M28S

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