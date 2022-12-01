11:21 01.12.2022 (обновлено: 12:14 01.12.2022)
Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ
Росгвардия обнаружила документы, говорящие о моральном разложении украинских боевиков
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росгвардия нашла в Херсонской области документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Бумаги с детальным анализом морально-психологического состояния личного состава обнаружили в захваченном архиве ВСУ.
"В одном из документов сказано: "Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты", — говорится в релизе.
В качестве примера приводится командир одной из рот, который не умеет работать с личным составом и даже не знает имен и званий командиров взводов, которые ему подчинены.
Как подчеркнули в Росгвардии, захваченные документы говорят о "кадровых проблемах и низком профессиональном уровне" украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.