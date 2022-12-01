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Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html
Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ
Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022
Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ
Росгвардия нашла в Херсонской области документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:21
2022-12-01T12:14
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росгвардия нашла в Херсонской области документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Бумаги с детальным анализом морально-психологического состояния личного состава обнаружили в захваченном архиве ВСУ.В качестве примера приводится командир одной из рот, который не умеет работать с личным составом и даже не знает имен и званий командиров взводов, которые ему подчинены.Как подчеркнули в Росгвардии, захваченные документы говорят о "кадровых проблемах и низком профессиональном уровне" украинских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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россия
херсонская область
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безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:21 01.12.2022 (обновлено: 12:14 01.12.2022)
 
Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ

Росгвардия обнаружила документы, говорящие о моральном разложении украинских боевиков

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росгвардия нашла в Херсонской области документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Бумаги с детальным анализом морально-психологического состояния личного состава обнаружили в захваченном архиве ВСУ.
"В одном из документов сказано: "Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты", — говорится в релизе.
В качестве примера приводится командир одной из рот, который не умеет работать с личным составом и даже не знает имен и званий командиров взводов, которые ему подчинены.
Как подчеркнули в Росгвардии, захваченные документы говорят о "кадровых проблемах и низком профессиональном уровне" украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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