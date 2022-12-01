https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html

Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ

Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ - РИА Новости, 01.12.2022

Росгвардия нашла документы, говорящие о "моральном разложении" в ВСУ

Росгвардия нашла в Херсонской области документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:21

2022-12-01T11:21

2022-12-01T12:14

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Росгвардия нашла в Херсонской области документы, свидетельствующие о моральном разложении в рядах украинских военных, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.Бумаги с детальным анализом морально-психологического состояния личного состава обнаружили в захваченном архиве ВСУ.В качестве примера приводится командир одной из рот, который не умеет работать с личным составом и даже не знает имен и званий командиров взводов, которые ему подчинены.Как подчеркнули в Росгвардии, захваченные документы говорят о "кадровых проблемах и низком профессиональном уровне" украинских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html

россия

херсонская область

украина

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Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр