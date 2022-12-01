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Украинский пленный рассказал, как ВСУ врут о "зверствах" российских солдат
Украинский пленный рассказал, как ВСУ врут о "зверствах" российских солдат - РИА Новости, 01.12.2022
Украинский пленный рассказал, как ВСУ врут о "зверствах" российских солдат
Украинское командование врет об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим и пугает их пытками, рассказал РИА Новости пленный боец 113 отдельной бригады... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T07:09
2022-12-01T07:09
2022-12-01T09:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 дек — РИА Новости. Украинское командование врет об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим и пугает их пытками, рассказал РИА Новости пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко."Нас "настращали", что в плену убьют. Пальцы мне будут отрезать. А мне сегодня ребята (российские военные. — Прим. ред.) воды дали, "тушенки" и чай налили", — сказал пленный.Подразделение Лазаренко с апреля 2022 несло службу в Харьковской области в глубоком тылу. Но после нескольких конфликтов с применением оружия и неосторожным обращением с боеприпасами командование в ноябре отправило всю роту 125-го батальона ТРО в Луганскую Народную Республику на участок фронта вдоль трассы Сватово — Кременная. Лазаренко и сослуживцы рыли блиндажи и окопы на переднем крае, нередко попадая под артиллерийский обстрел российских войск.Во время оборудования очередных позиций 27 ноября Лазаренко и его сослуживец Сергей Ульянов без оружия отправились за водой и материалами для укрытий, но попали под огонь артиллерии. Бойцы тероброны ошиблись направлением движения и в результате попали в плен к российским военным.По словам Лазаренко, после рассказов своего командования он, когда уже попал в плен, даже просил российских военных "расстрелять его при попытке к бегству", испугавшись возможных пыток.На фоне неподтвержденных утверждений о плохом отношении россиян к пленным украинские войска неоднократно были уличены в расстреле и пытках военнопленных.
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Военнопленный ВСУ о приказах командования и отношении к мобилизованным
Командование наказало украинских мобилизованных тем, что отправило их на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, рассказал РИА Новости пленный боевик 113-й отдельной бригады теробороны Александр Лазаренко
2022-12-01T07:09
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
07:09 01.12.2022 (обновлено: 09:09 01.12.2022)
Украинский пленный рассказал, как ВСУ врут о "зверствах" российских солдат
Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат