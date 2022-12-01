https://ria.ru/20221201/voronezh-1835580825.html

Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже

Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже

Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:02

2022-12-01T15:02

2022-12-01T15:05

дмитрий медведев

воронеж

россия

единая россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_eada6a2f204ce25d01814810f2649d17.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом."Вот Вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовой город. Это, знаете, кольнуло. Несмотря на то, что все мы живем в этой новой реалии уже достаточно давно", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии партии.Председатель "Единой России" также поделился, что в Воронеже у него были когда-то родственники."И все равно, это радикальное изменение в жизни. Это правда", - заключил Медведев.По его словам, "мало кто мог себе представить ещё 5-7 лет назад что произойдёт".

https://ria.ru/20221201/rossiya-1835578716.html

https://ria.ru/20221201/situatsiya-1835573921.html

воронеж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий медведев, воронеж, россия, единая россия, безопасность