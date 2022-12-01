https://ria.ru/20221201/voronezh-1835580825.html
Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже
Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже
Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:02
2022-12-01T15:02
2022-12-01T15:05
дмитрий медведев
воронеж
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единая россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом."Вот Вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовой город. Это, знаете, кольнуло. Несмотря на то, что все мы живем в этой новой реалии уже достаточно давно", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии партии.Председатель "Единой России" также поделился, что в Воронеже у него были когда-то родственники."И все равно, это радикальное изменение в жизни. Это правда", - заключил Медведев.По его словам, "мало кто мог себе представить ещё 5-7 лет назад что произойдёт".
https://ria.ru/20221201/rossiya-1835578716.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, воронеж, россия, единая россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Воронеж, Россия, Единая Россия, Безопасность
15:02 01.12.2022 (обновлено: 15:05 01.12.2022)
Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже
Глава ЕР Медведев заявил, что его кольнули слова, что Воронеж стал прифронтовым городом
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом.
"Вот Вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовой город. Это, знаете, кольнуло. Несмотря на то, что все мы живем в этой новой реалии уже достаточно давно", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии партии.
Председатель "Единой России" также поделился, что в Воронеже у него были когда-то родственники.
"И все равно, это радикальное изменение в жизни. Это правда", - заключил Медведев.
По его словам, "мало кто мог себе представить ещё 5-7 лет назад что произойдёт".