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Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже - РИА Новости, 01.12.2022
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Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже
Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже
Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:02
2022-12-01T15:05
дмитрий медведев
воронеж
россия
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом."Вот Вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовой город. Это, знаете, кольнуло. Несмотря на то, что все мы живем в этой новой реалии уже достаточно давно", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии партии.Председатель "Единой России" также поделился, что в Воронеже у него были когда-то родственники."И все равно, это радикальное изменение в жизни. Это правда", - заключил Медведев.По его словам, "мало кто мог себе представить ещё 5-7 лет назад что произойдёт".
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дмитрий медведев, воронеж, россия, единая россия, безопасность
Дмитрий Медведев, Воронеж, Россия, Единая Россия, Безопасность
15:02 01.12.2022 (обновлено: 15:05 01.12.2022)
 
Медведев заявил, что его кольнули слова о прифронтовом Воронеже

Глава ЕР Медведев заявил, что его кольнули слова, что Воронеж стал прифронтовым городом

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, что его кольнули слова о том, что Воронеж стал прифронтовым городом.
"Вот Вы сказали, Воронеж тоже стал прифронтовой город. Это, знаете, кольнуло. Несмотря на то, что все мы живем в этой новой реалии уже достаточно давно", - сказал Медведев на встрече руководства партии с волонтерами и благотворителями, участвующими в гуманитарной миссии партии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 14:56Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал сохранение России и ее жителей главной задачей властей
Председатель "Единой России" также поделился, что в Воронеже у него были когда-то родственники.
"И все равно, это радикальное изменение в жизни. Это правда", - заключил Медведев.
По его словам, "мало кто мог себе представить ещё 5-7 лет назад что произойдёт".
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 14:38Специальная военная операция на Украине
В нынешней ситуации проявился характер каждого человека, считает Медведев
 
Дмитрий МедведевВоронежРоссияЕдиная РоссияБезопасность
 
 
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