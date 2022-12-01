https://ria.ru/20221201/volontery-1835570883.html
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях
Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:27
2022-12-01T14:27
2022-12-01T14:27
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий медведев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях."Об этом всегда не очень просто говорить, особенно в период, когда наша страна сейчас находится в весьма непростом положении. Идет война. Идет специальная военная операция. И огромному количеству наших людей нужна помощь и поддержка", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.Медведев добавил, что поддержка нужна и самим военнослужащим, и их семьям, и людям, которые живут в прифронтовых регионах, жителям новых регионов России. Он также напомнил, что ЕР с самого начала развернула волонтерскую сеть.
https://ria.ru/20220826/mediki-1812162058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях
Медведев заявил, что волонтеры особенно актуальны в период военной операции