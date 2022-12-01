https://ria.ru/20221201/volontery-1835570883.html

Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях

Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях - РИА Новости, 01.12.2022

Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях

Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:27

2022-12-01T14:27

2022-12-01T14:27

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий медведев

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828510819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_85820d4817b9dc8123191e4ccc2bbcdb.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях."Об этом всегда не очень просто говорить, особенно в период, когда наша страна сейчас находится в весьма непростом положении. Идет война. Идет специальная военная операция. И огромному количеству наших людей нужна помощь и поддержка", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.Медведев добавил, что поддержка нужна и самим военнослужащим, и их семьям, и людям, которые живут в прифронтовых регионах, жителям новых регионов России. Он также напомнил, что ЕР с самого начала развернула волонтерскую сеть.

https://ria.ru/20220826/mediki-1812162058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр