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Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/volontery-1835570883.html
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях - РИА Новости, 01.12.2022
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях
Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:27
2022-12-01T14:27
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий медведев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях."Об этом всегда не очень просто говорить, особенно в период, когда наша страна сейчас находится в весьма непростом положении. Идет война. Идет специальная военная операция. И огромному количеству наших людей нужна помощь и поддержка", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.Медведев добавил, что поддержка нужна и самим военнослужащим, и их семьям, и людям, которые живут в прифронтовых регионах, жителям новых регионов России. Он также напомнил, что ЕР с самого начала развернула волонтерскую сеть.
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общество, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Медведев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:27 01.12.2022
 
Медведев отметил особую актуальность волонтерства в нынешних условиях

Медведев заявил, что волонтеры особенно актуальны в период военной операции

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил особую актуальность волонтерской и благотворительной деятельности в нынешних условиях.
"Об этом всегда не очень просто говорить, особенно в период, когда наша страна сейчас находится в весьма непростом положении. Идет война. Идет специальная военная операция. И огромному количеству наших людей нужна помощь и поддержка", - сказал он на встрече с благотворителями и меценатами.
Медведев добавил, что поддержка нужна и самим военнослужащим, и их семьям, и людям, которые живут в прифронтовых регионах, жителям новых регионов России. Он также напомнил, что ЕР с самого начала развернула волонтерскую сеть.
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