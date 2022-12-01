https://ria.ru/20221201/voennye-1835608831.html

С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных

С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных - РИА Новости, 01.12.2022

С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных

Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:10

2022-12-01T16:10

2022-12-01T21:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

владимир путин

россия

киев

москва

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.На прошлой неделе военное ведомство уже сообщало о возвращении пленных: 24 ноября удалось освободить 50 человек, а 26-го — еще девять.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221128/plennye-1834697054.html

россия

киев

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобожденных из плена российских военных Минобороны РФ показало кадры возвращения освобожденных российских военных 2022-12-01T16:10 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, россия, киев, москва