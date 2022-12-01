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С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/voennye-1835608831.html
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных - РИА Новости, 01.12.2022
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных
Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:10
2022-12-01T21:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.На прошлой неделе военное ведомство уже сообщало о возвращении пленных: 24 ноября удалось освободить 50 человек, а 26-го — еще девять.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Кадры освобожденных из плена российских военных
Минобороны РФ показало кадры возвращения освобожденных российских военных
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, россия, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Владимир Путин, Россия, Киев, Москва
16:10 01.12.2022 (обновлено: 21:12 01.12.2022)
 
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных

Минобороны заявило, что с Украины вернулись 50 пленных российских военных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
"Первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.
Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.
На прошлой неделе военное ведомство уже сообщало о возвращении пленных: 24 ноября удалось освободить 50 человек, а 26-го — еще девять.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:28Специальная военная операция на Украине
"Честно говоря, это было очень неожиданно": бойцы вернулись домой из плена
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреВладимир ПутинРоссияКиевМосква
 
 
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