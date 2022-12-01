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С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных - РИА Новости, 01.12.2022
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных
Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:10
2022-12-01T16:10
2022-12-01T21:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Из украинского плена вернулись пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.На прошлой неделе военное ведомство уже сообщало о возвращении пленных: 24 ноября удалось освободить 50 человек, а 26-го — еще девять.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221128/plennye-1834697054.html
россия
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Кадры освобожденных из плена российских военных
Минобороны РФ показало кадры возвращения освобожденных российских военных
2022-12-01T16:10
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, россия, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Владимир Путин, Россия, Киев, Москва
16:10 01.12.2022 (обновлено: 21:12 01.12.2022)
С подконтрольной Киеву территории вернули 50 российских военных
Минобороны заявило, что с Украины вернулись 50 пленных российских военных