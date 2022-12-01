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Financial Times назвала самых влиятельных женщин года - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
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Financial Times назвала самых влиятельных женщин года
Financial Times назвала самых влиятельных женщин года - РИА Новости, 01.12.2022
Financial Times назвала самых влиятельных женщин года
Попавшая в скандал из-за вечеринок премьер-министр Финляндии Санна Марин, поддерживающая выход из-под британской короны премьер Барбадоса Миа Моттли, супруга... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:13
2022-12-01T11:41
в мире
санна марин
меган маркл
билли айлиш
анни эрно
новости культуры
культура
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Попавшая в скандал из-за вечеринок премьер-министр Финляндии Санна Марин, поддерживающая выход из-под британской короны премьер Барбадоса Миа Моттли, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также известная американская певица Билли Айлиш вошли в список 25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии газеты Financial Times.В список, кроме того, попали вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, привлекшая внимание к проблеме наводнений в Пакистане министр климата страны Шерри Рехман, выступающая за защиту прав на аборты активистка и врач Ребекка Гомпертс, а также глава получившей в этом году Нобелевскую премию мира украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.Газета также включила в рейтинг женщин Ирана на фоне того, как в стране в этом году разразились протесты после смерти молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.Одними из самых влиятельных женщин также стали актриса Мишель Йео, генеральный директор одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Джейн Фрейзер, писательницы Анни Эрно и Цици Дангарембга.
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в мире, санна марин, меган маркл, билли айлиш, анни эрно, новости культуры
В мире, Санна Марин, Меган Маркл, Билли Айлиш, Анни Эрно, Новости культуры, Культура
11:13 01.12.2022 (обновлено: 11:41 01.12.2022)
 
Financial Times назвала самых влиятельных женщин года

Санна Марин, Меган Маркл и Билли Айлиш вошли в список 25 самых влиятельных женщин года FT

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Попавшая в скандал из-за вечеринок премьер-министр Финляндии Санна Марин, поддерживающая выход из-под британской короны премьер Барбадоса Миа Моттли, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также известная американская певица Билли Айлиш вошли в список 25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии газеты Financial Times.
В список, кроме того, попали вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, привлекшая внимание к проблеме наводнений в Пакистане министр климата страны Шерри Рехман, выступающая за защиту прав на аборты активистка и врач Ребекка Гомпертс, а также глава получившей в этом году Нобелевскую премию мира украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.
Газета также включила в рейтинг женщин Ирана на фоне того, как в стране в этом году разразились протесты после смерти молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.
Одними из самых влиятельных женщин также стали актриса Мишель Йео, генеральный директор одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Джейн Фрейзер, писательницы Анни Эрно и Цици Дангарембга.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 17:14
Премьер Финляндии извинилась за фото с вечеринки из официальной резиденции
 
КультураВ миреСанна МаринМеган МарклБилли АйлишАнни ЭрноНовости культуры
 
 
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