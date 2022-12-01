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Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны - РИА Новости, 01.12.2022
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Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны
Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны - РИА Новости, 01.12.2022
Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны
Обнаруженные в китайской провинции Юньнань новые вирусы у летучих мышей, один из которых крайне близок к коронавирусу, не единичны, опасности для людей они не... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:32
2022-12-01T11:32
россия-китай: главное
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вирусы
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обнаруженные в китайской провинции Юньнань новые вирусы у летучих мышей, один из которых крайне близок к коронавирусу, не единичны, опасности для людей они не представляют, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее сообщалось, что группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам. Как следует из опубликованного препринта статьи, команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае."Находки, аналогичные тем, что обнаружены в провинции Юньнань, не единичны. Например, учёные французского института Пастера вместе с коллегами из Лаоса ранее выявили сходный с SARS-CoV-2 вирус у летучих мышей, обитающих в безлюдных горах на севере Лаоса, то есть недалеко от территории Китая",- сказал Семенов.Он отметил, что подобные находки были и у летучих мышей, обитающих в пещерах Пиренейского полуострова на границе Испании и Франции, достаточно близкие находки были у летучих мышей, обитающих в пещерах Кавказа.По словам специалиста, все это говорит о том, что существует целый пул близких вирусов, что уже известно, поэтому ведется постоянный мониторинг, чтобы понимать, насколько в данный конкретный момент времени они могут быть опасны."Если бы они действительно представляли опасность, мы бы уже фиксировали заражения новыми непонятными инфекциями, но этого не происходит. Поэтому надо спокойно продолжать изучать этот вопрос. В то же время не следует забывать, что коронавирусы – это группа, которая способна нас ещё удивить", - подчеркнул Семенов.
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китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вирусы
Россия-Китай: Главное, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вирусы
11:32 01.12.2022
 

Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны

© AP Photo / Marco UgarteУченый исследует летучую мышь
Ученый исследует летучую мышь - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Marco Ugarte
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обнаруженные в китайской провинции Юньнань новые вирусы у летучих мышей, один из которых крайне близок к коронавирусу, не единичны, опасности для людей они не представляют, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
Ранее сообщалось, что группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам. Как следует из опубликованного препринта статьи, команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае.
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"Находки, аналогичные тем, что обнаружены в провинции Юньнань, не единичны. Например, учёные французского института Пастера вместе с коллегами из Лаоса ранее выявили сходный с SARS-CoV-2 вирус у летучих мышей, обитающих в безлюдных горах на севере Лаоса, то есть недалеко от территории Китая",- сказал Семенов.
Он отметил, что подобные находки были и у летучих мышей, обитающих в пещерах Пиренейского полуострова на границе Испании и Франции, достаточно близкие находки были у летучих мышей, обитающих в пещерах Кавказа.
По словам специалиста, все это говорит о том, что существует целый пул близких вирусов, что уже известно, поэтому ведется постоянный мониторинг, чтобы понимать, насколько в данный конкретный момент времени они могут быть опасны.
"Если бы они действительно представляли опасность, мы бы уже фиксировали заражения новыми непонятными инфекциями, но этого не происходит. Поэтому надо спокойно продолжать изучать этот вопрос. В то же время не следует забывать, что коронавирусы – это группа, которая способна нас ещё удивить", - подчеркнул Семенов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вирусы
 
 
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