https://ria.ru/20221201/virusy-1835488360.html

Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны

Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны - РИА Новости, 01.12.2022

Роспотребнадзор: выявленные в Китае новые вирусы у летучих мышей неопасны

Обнаруженные в китайской провинции Юньнань новые вирусы у летучих мышей, один из которых крайне близок к коронавирусу, не единичны, опасности для людей они не... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:32

2022-12-01T11:32

2022-12-01T11:32

россия-китай: главное

китай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756832501_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_1875f3cc42ec5a8cfb6dab2ec01b4272.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Обнаруженные в китайской провинции Юньнань новые вирусы у летучих мышей, один из которых крайне близок к коронавирусу, не единичны, опасности для людей они не представляют, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее сообщалось, что группа австралийских и китайских ученых обнаружила пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку, в том числе один крайне близкий к коронавирусам. Как следует из опубликованного препринта статьи, команда ученых с 2015 по 2019 год взяла образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в Китае."Находки, аналогичные тем, что обнаружены в провинции Юньнань, не единичны. Например, учёные французского института Пастера вместе с коллегами из Лаоса ранее выявили сходный с SARS-CoV-2 вирус у летучих мышей, обитающих в безлюдных горах на севере Лаоса, то есть недалеко от территории Китая",- сказал Семенов.Он отметил, что подобные находки были и у летучих мышей, обитающих в пещерах Пиренейского полуострова на границе Испании и Франции, достаточно близкие находки были у летучих мышей, обитающих в пещерах Кавказа.По словам специалиста, все это говорит о том, что существует целый пул близких вирусов, что уже известно, поэтому ведется постоянный мониторинг, чтобы понимать, насколько в данный конкретный момент времени они могут быть опасны."Если бы они действительно представляли опасность, мы бы уже фиксировали заражения новыми непонятными инфекциями, но этого не происходит. Поэтому надо спокойно продолжать изучать этот вопрос. В то же время не следует забывать, что коронавирусы – это группа, которая способна нас ещё удивить", - подчеркнул Семенов.

https://ria.ru/20221130/kosachev-1835176081.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вирусы