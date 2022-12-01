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Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html
Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак
Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак - РИА Новости, 01.12.2022
Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак
Стартап из Гонконга разработал видеоигры для собак, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:57
2022-12-01T15:57
культура
новости культуры
стиль жизни
животные
собаки
игра
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стартап из Гонконга разработал видеоигры для собак, пишет Daily Mail. Одна из них по типу "Ударь крота": пушистому геймеру надо нажать носом на появляющегося в разных частях экрана зверька. В другой — нужно выбрать, с какой стороны монитора больше кругов. За успешные ходы игрок получает угощение.За состоянием пса в ходе такого времяпрепровождения можно следить по чувствительному к движению трекеру, установленному в ошейнике.Гавкающие геймеры обучались видеоиграм при помощи лакомства, намазанного на консоль. Со временем порция становилась все меньше, а собаки понимали, что от них требуется.Соучредителя стартапа Дерсима Авдара на создание видеоигр вдохновил его пес. Животное оставалось дома одно, и его хозяин переживал, как же себя чувствует питомец.Также Авдар наткнулся на статью в научном журнале. Бизнесмен узнал, что с возрастом собак все меньше тренируют, ограничивается их физическая активность. Они получают мало интеллектуальной нагрузки, к тому же любимцы подвержены когнитивной собачьей дисфункции — своего рода деменции. В стартапе надеются, что видеоигры помогут справиться с этими проблемами. Ведь естественному ухудшению умственных способностей можно противостоять посредством тренировки когнитивных навыков, считает Авдар. По мнению разработчиков, их даже можно использовать в приютах для животных — там у собак тоже не очень много возможностей для активностей. Более того видеоигры могут сообщить хозяину о странном поведении животных. Полученную информацию следует обсудить с ветеринаром. Разработчики планируют создать совместные видеоигры — хозяин и его любимец смогут вдвоем участвовать в состязании. Кто побеждает, позволит отслеживать таблица с результатами.
https://ria.ru/20220417/goroskop-1783628725.html
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новости культуры, стиль жизни, животные, собаки, игра
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, Животные, Собаки, игра
15:57 01.12.2022
 
Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак

Разработчики создали видеоигры для собак, чтобы предотвратить когнитивную дисфункцию

© Depositphotos.com / NatashaFedorovaЗолотой ретривер за ноутбуком
Золотой ретривер за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Depositphotos.com / NatashaFedorova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стартап из Гонконга разработал видеоигры для собак, пишет Daily Mail.
Одна из них по типу "Ударь крота": пушистому геймеру надо нажать носом на появляющегося в разных частях экрана зверька. В другой — нужно выбрать, с какой стороны монитора больше кругов.
За успешные ходы игрок получает угощение.
За состоянием пса в ходе такого времяпрепровождения можно следить по чувствительному к движению трекеру, установленному в ошейнике.
Гавкающие геймеры обучались видеоиграм при помощи лакомства, намазанного на консоль. Со временем порция становилась все меньше, а собаки понимали, что от них требуется.
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Соучредителя стартапа Дерсима Авдара на создание видеоигр вдохновил его пес. Животное оставалось дома одно, и его хозяин переживал, как же себя чувствует питомец.
Также Авдар наткнулся на статью в научном журнале. Бизнесмен узнал, что с возрастом собак все меньше тренируют, ограничивается их физическая активность. Они получают мало интеллектуальной нагрузки, к тому же любимцы подвержены когнитивной собачьей дисфункции — своего рода деменции.
В стартапе надеются, что видеоигры помогут справиться с этими проблемами. Ведь естественному ухудшению умственных способностей можно противостоять посредством тренировки когнитивных навыков, считает Авдар.
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По мнению разработчиков, их даже можно использовать в приютах для животных — там у собак тоже не очень много возможностей для активностей.
Более того видеоигры могут сообщить хозяину о странном поведении животных. Полученную информацию следует обсудить с ветеринаром.
Разработчики планируют создать совместные видеоигры — хозяин и его любимец смогут вдвоем участвовать в состязании. Кто побеждает, позволит отслеживать таблица с результатами.
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