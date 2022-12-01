https://ria.ru/20221201/videoigry-1835574332.html

Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак

Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак - РИА Новости, 01.12.2022

Жми носом: разработчики создали видеоигры для собак

Стартап из Гонконга разработал видеоигры для собак, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:57

2022-12-01T15:57

2022-12-01T15:57

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Стартап из Гонконга разработал видеоигры для собак, пишет Daily Mail. Одна из них по типу "Ударь крота": пушистому геймеру надо нажать носом на появляющегося в разных частях экрана зверька. В другой — нужно выбрать, с какой стороны монитора больше кругов. За успешные ходы игрок получает угощение.За состоянием пса в ходе такого времяпрепровождения можно следить по чувствительному к движению трекеру, установленному в ошейнике.Гавкающие геймеры обучались видеоиграм при помощи лакомства, намазанного на консоль. Со временем порция становилась все меньше, а собаки понимали, что от них требуется.Соучредителя стартапа Дерсима Авдара на создание видеоигр вдохновил его пес. Животное оставалось дома одно, и его хозяин переживал, как же себя чувствует питомец.Также Авдар наткнулся на статью в научном журнале. Бизнесмен узнал, что с возрастом собак все меньше тренируют, ограничивается их физическая активность. Они получают мало интеллектуальной нагрузки, к тому же любимцы подвержены когнитивной собачьей дисфункции — своего рода деменции. В стартапе надеются, что видеоигры помогут справиться с этими проблемами. Ведь естественному ухудшению умственных способностей можно противостоять посредством тренировки когнитивных навыков, считает Авдар. По мнению разработчиков, их даже можно использовать в приютах для животных — там у собак тоже не очень много возможностей для активностей. Более того видеоигры могут сообщить хозяину о странном поведении животных. Полученную информацию следует обсудить с ветеринаром. Разработчики планируют создать совместные видеоигры — хозяин и его любимец смогут вдвоем участвовать в состязании. Кто побеждает, позволит отслеживать таблица с результатами.

https://ria.ru/20220417/goroskop-1783628725.html

https://ria.ru/20210921/hanks-1751025261.html

https://ria.ru/20220425/archeology-1785288812.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, животные, собаки, игра