https://ria.ru/20221201/vesna-1835463256.html

Москвичам пообещали ранний приход весны

Москвичам пообещали ранний приход весны - РИА Новости, 01.12.2022

Москвичам пообещали ранний приход весны

Тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март, весна придет раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:48

2022-12-01T09:48

2022-12-01T09:48

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март, весна придет раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20221201/sneg-1835461954.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва