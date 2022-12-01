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Москвичам пообещали ранний приход весны - РИА Новости, 01.12.2022
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Москвичам пообещали ранний приход весны
Москвичам пообещали ранний приход весны - РИА Новости, 01.12.2022
Москвичам пообещали ранний приход весны
Тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март, весна придет раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:48
2022-12-01T09:48
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март, весна придет раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков", - рассказал Тишковец.
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
09:48 01.12.2022
 
Москвичам пообещали ранний приход весны

Синоптик Тишковец: весна придет в Москву раньше намеченных природой сроков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСиница в Измайловском парке в Москве
Синица в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Синица в Измайловском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март, весна придет раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков", - рассказал Тишковец.
Люди идут по Красной площади во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
09:38
Москвичей предупредили о "нордическом" декабре
 
ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
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