https://ria.ru/20221201/vesna-1835463256.html
Москвичам пообещали ранний приход весны
Москвичам пообещали ранний приход весны - РИА Новости, 01.12.2022
Москвичам пообещали ранний приход весны
Тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март, весна придет раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:48
2022-12-01T09:48
2022-12-01T09:48
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тепло второй половины зимы в Москве будет пролонгировано на март, весна придет раньше намеченных природой сроков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По всей видимости, тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а значит, весна придет раньше намеченных природой сроков", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20221201/sneg-1835461954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Москвичам пообещали ранний приход весны
Синоптик Тишковец: весна придет в Москву раньше намеченных природой сроков