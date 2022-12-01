https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html

Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам

Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам - РИА Новости, 01.12.2022

Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:12

2022-12-01T21:12

2022-12-01T22:18

в мире

евгений пригожин

джо байден

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией. Окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнер" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов."Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК "Вагнер" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".Бизнесмен напомнил, что группа "Вагнер" остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила ИГ* в Сирии, не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке."Кроме этого, специалисты медиаимперии Пригожина оказали жесткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран", - добавляется в комментарии."Выводы: ЧВК "Вагнер" всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах", - заключил Пригожин.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евгений пригожин, джо байден, сша, россия, исламское государство