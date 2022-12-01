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Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам - РИА Новости, 01.12.2022
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Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам
Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам - РИА Новости, 01.12.2022
Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:12
2022-12-01T22:18
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией. Окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнер" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов."Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК "Вагнер" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".Бизнесмен напомнил, что группа "Вагнер" остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила ИГ* в Сирии, не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке."Кроме этого, специалисты медиаимперии Пригожина оказали жесткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран", - добавляется в комментарии."Выводы: ЧВК "Вагнер" всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах", - заключил Пригожин.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20221116/artemovsk-1832083217.html
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в мире, евгений пригожин, джо байден, сша, россия, исламское государство
В мире, Евгений Пригожин, Джо Байден, США, Россия, Исламское государство
21:12 01.12.2022 (обновлено: 22:18 01.12.2022)
 
Пригожин ответил на призыв США причислить "Вагнер" к террористам

Пригожин заявил, что группа "Вагнер" не подходит под критерии террористической организации

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер"
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что группа "Вагнер" ни под один из критериев террористической организации не подпадает, но деятельность США под них подходит.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность объявления группы "Вагнер" террористической организацией. Окончательного решения по этому вопросу еще не было принято. Однако в случае внесения "Вагнер" в список террористических организаций Вашингтон сможет проводить уголовное преследование в отношении группы и ее членов.
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"Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК "Вагнер" ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте", на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Бизнесмен напомнил, что группа "Вагнер" остановила геноцид русского населения в Донбассе в 2014 году, разгромила ИГ* в Сирии, не позволила устроить переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов в Африке.
"Кроме этого, специалисты медиаимперии Пригожина оказали жесткое противодействие США по вмешательству в выборы России и других стран", - добавляется в комментарии.
"Выводы: ЧВК "Вагнер" всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах", - заключил Пригожин.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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