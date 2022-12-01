https://ria.ru/20221201/uzhin-1835738930.html
Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов
Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов - РИА Новости, 01.12.2022
Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов
Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, запланированный на четверг, составят 500 тысяч долларов,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:56
2022-12-01T22:56
2022-12-01T22:56
в мире
джо байден
эммануэль макрон
франция
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835729012_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b59bac47f4001378e1e4642c1af67e87.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, запланированный на четверг, составят 500 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN."Последние данные, которые у нас есть, - это полмиллиона долларов" - говорится в сообщении.Как уточняется, данная сумма будет включать в себя не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренду посуды.Ранее телеканал BFMTV сообщал, что в меню ужина в Белом доме значатся омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой с картофелем, топинамбуром и кремом из кресс-салата, а также сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.
https://ria.ru/20221201/morozhenoe-1835731649.html
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835729012_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18ced507b8a600eb48f6360f4a0e76e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, эммануэль макрон, франция, сша
В мире, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Франция, США
Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов
CNN: Белый дом потратит полмиллиона долларов на официальный ужин Байдена и Макрона