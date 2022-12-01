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Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов - РИА Новости, 01.12.2022
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Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов
Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов - РИА Новости, 01.12.2022
Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов
Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, запланированный на четверг, составят 500 тысяч долларов,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:56
2022-12-01T22:56
в мире
джо байден
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франция
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, запланированный на четверг, составят 500 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN."Последние данные, которые у нас есть, - это полмиллиона долларов" - говорится в сообщении.Как уточняется, данная сумма будет включать в себя не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренду посуды.Ранее телеканал BFMTV сообщал, что в меню ужина в Белом доме значатся омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой с картофелем, топинамбуром и кремом из кресс-салата, а также сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.
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в мире, джо байден, эммануэль макрон, франция, сша
В мире, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Франция, США
22:56 01.12.2022
 
Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов

CNN: Белый дом потратит полмиллиона долларов на официальный ужин Байдена и Макрона

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон после посещения ресторана Fiola Mare в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон после посещения ресторана Fiola Mare в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон после посещения ресторана Fiola Mare в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, запланированный на четверг, составят 500 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN.
"Последние данные, которые у нас есть, - это полмиллиона долларов" - говорится в сообщении.
Как уточняется, данная сумма будет включать в себя не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренду посуды.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что в меню ужина в Белом доме значатся омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой с картофелем, топинамбуром и кремом из кресс-салата, а также сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.
Скриншот официальной страницы президента США в Twitter - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 21:49
В Сети высмеяли фото Макрона и Байдена с мороженым
 
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