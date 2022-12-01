https://ria.ru/20221201/uzhin-1835738930.html

Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов

Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов - РИА Новости, 01.12.2022

Ужин Байдена и Макрона обойдется Белому дому в полмиллиона долларов

Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, запланированный на четверг, составят 500 тысяч долларов,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:56

2022-12-01T22:56

2022-12-01T22:56

в мире

джо байден

эммануэль макрон

франция

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Расходы Белого дома на торжественный ужин президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, запланированный на четверг, составят 500 тысяч долларов, сообщает телеканал CNN."Последние данные, которые у нас есть, - это полмиллиона долларов" - говорится в сообщении.Как уточняется, данная сумма будет включать в себя не только дорогостоящие блюда, но и украшения, а также аренду посуды.Ранее телеканал BFMTV сообщал, что в меню ужина в Белом доме значатся омары, икра, равиоли из кабачков, говядина с петрушкой с картофелем, топинамбуром и кремом из кресс-салата, а также сыры, бисквитный апельсиновый торт, жареные груши с цитрусовым соусом и мороженое.

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франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, эммануэль макрон, франция, сша