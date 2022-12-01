https://ria.ru/20221201/utechka-1835711298.html

Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ

Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ - РИА Новости, 01.12.2022

Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ

Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:42

2022-12-01T19:42

2022-12-01T20:33

билайн

россия

общество

происшествия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.При этом в компании отметили, что сведениям клиентов ничто не угрожает.В компании добавили, что проводят расследование инцидента.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в Сеть выложили доступ к службе каталогов оператора связи "Билайн". Речь идет в том числе о выгрузке данных внутренних пользователей — сотрудников.

https://ria.ru/20221114/whoosh-1831302705.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

билайн, россия, общество, происшествия