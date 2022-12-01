https://ria.ru/20221201/utechka-1835711298.html
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ - РИА Новости, 01.12.2022
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:42
2022-12-01T19:42
2022-12-01T20:33
билайн
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.При этом в компании отметили, что сведениям клиентов ничто не угрожает.В компании добавили, что проводят расследование инцидента.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в Сеть выложили доступ к службе каталогов оператора связи "Билайн". Речь идет в том числе о выгрузке данных внутренних пользователей — сотрудников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, россия, общество, происшествия
Билайн, Россия, Общество, Происшествия
19:42 01.12.2022 (обновлено: 20:33 01.12.2022)
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ
Данные сотрудников "Билайна" из корпоративного справочника попали в открытый доступ