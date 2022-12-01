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Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ - РИА Новости, 01.12.2022
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Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ - РИА Новости, 01.12.2022
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора. РИА Новости, 01.12.2022
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билайн
россия
общество
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.При этом в компании отметили, что сведениям клиентов ничто не угрожает.В компании добавили, что проводят расследование инцидента.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в Сеть выложили доступ к службе каталогов оператора связи "Билайн". Речь идет в том числе о выгрузке данных внутренних пользователей — сотрудников.
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билайн, россия, общество, происшествия
Билайн, Россия, Общество, Происшествия
19:42 01.12.2022 (обновлено: 20:33 01.12.2022)
 
Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ

Данные сотрудников "Билайна" из корпоративного справочника попали в открытый доступ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПавильон оператора мобильной связи "Билайн"
Павильон оператора мобильной связи Билайн - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон оператора мобильной связи "Билайн". Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Данные из корпоративного справочника "Билайна" попали в открытый доступ, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора.
При этом в компании отметили, что сведениям клиентов ничто не угрожает.

"Данные наших клиентов в безопасности. Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику "Билайна", подтверждаем", — заявили в пресс-службе.

В компании добавили, что проводят расследование инцидента.
Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что в Сеть выложили доступ к службе каталогов оператора связи "Билайн". Речь идет в том числе о выгрузке данных внутренних пользователей — сотрудников.
Станция проката электросамокатов Whoosh в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 11:38
В Whoosh подтвердили утечку данных клиентов
 
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