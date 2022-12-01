https://ria.ru/20221201/uslugi-1835499535.html

Услуги по таможенному администрированию появились на портале "Мой экспорт"

Услуги по таможенному администрированию появились на портале "Мой экспорт" - РИА Новости, 01.12.2022

Услуги по таможенному администрированию появились на портале "Мой экспорт"

Представители малого и среднего бизнеса РФ могут теперь спланировать экспортные поставки, оценить риски и правильно заполнить таможенные документы с помощью... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:48

2022-12-01T11:48

2022-12-01T11:48

россия

евразийский экономический союз

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса РФ могут теперь спланировать экспортные поставки, оценить риски и правильно заполнить таможенные документы с помощью B2B-маркетплейса услуг специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности "Профессионалы экспорта", который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Профессионалы экспорта" - это B2B-маркетплейс услуг специалистов в сфере ВЭД, который доступен на цифровой платформе "Мой экспорт". Там запустили еще две услуги с господдержкой, которую предоставляют центры поддержки экспорта (ЦПЭ). Это "Консультация по вопросам таможенного оформления, валютного контроля и применения НДС 0%" и "Услуги таможенного представителя с господдержкой", - говорится в сообщении РЭЦ."Зачастую малый и средний бизнес не может позволить себе иметь в штате специалистов по таможенным процедурам. Неспециалисту в них разбираться долго и трудно, к тому же есть риск допустить ошибки, а это чревато задержкой поставок, и, как следствие, репутационными и финансовыми потерями. А нанимать сторонних экспертов для МСП может быть накладно. Теперь у предпринимателей есть возможность воспользоваться услугами с господдержкой "Консультации по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения НДС 0%" и "Услуги таможенного представителя", сэкономив деньги, но при этом не сэкономив на качестве полученной квалифицированной поддержки", — рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.Она добавила, что обе услуги дополняют друг друга. Так, например, после того как экспортёр получил консультацию по оформлению таможенных документов он может обратиться к эксперту, чтобы тот уже оформил декларации и представлял его интересы в таможенных органах РФ. Экспортер может пользоваться несколькими услугами с господдержкой на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта", последовательно или одновременно.Компании, которые пока только планируют заключить экспортный контракт, могут обратиться к эксперту за консультацией по вопросам таможенного оформления, валютного контроля, применения 0% НДС. Он выстроит алгоритм действий экспортера еще на этапе планирования экспортных поставок так, чтобы при этом было соблюдено таможенное законодательство РФ и ЕАЭС, а также целевой страны экспорта. Кроме того, специалист определит этапы таможенного оформления, объяснит, какие документы необходимо подготовить, расскажет о порядке прохождения валютного контроля, подтверждения 0% НДС и так далее.Также эксперт оценит риски и дополнительные расходы, связанные с особенностями таможенного, налогового и валютного законодательства РФ и стран ЕАЭС. Всю информацию экспортер получит в развернутом отчете в письменном виде.Для того, чтобы получить услугу, пользователю платформы "Мой экспорт" необходимо заполнить форму и указать необходимые данные. В заявке можно указать до пяти товарных позиций, которые планируется вывозить.Экспортеры, которые уже заключили экспортный контракт и знают порядок проведения таможенного оформления товаров, но не хотят сами декларировать товары, могут обратиться за услугами таможенного представителя. Профессиональный подрядчик определит: какие меры тарифного и нетарифного регулирования применяются при экспорте, подготовит пакет необходимых документов для таможенного оформления, заполнит и оформит декларации на товары, а также представит интересы компании в таможенных органах РФ."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические, аналитические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс, а также найти иностранного покупателя или поставщика, получить помощь в сертификации товаров. Сейчас на маркетплейсе доступно более 30 услуг по 9 направлениям, при этом 8 услуг - с государственной поддержкой", - напоминает РЭЦ.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20221128/uslugi-1834696126.html

https://ria.ru/20221129/produktsiya-1834993406.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц)