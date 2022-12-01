https://ria.ru/20221201/ulyanov-1835444100.html
Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях
Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях - РИА Новости, 01.12.2022
Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T05:56
2022-12-01T05:56
2022-12-01T10:43
михаил ульянов (дипломат)
сергей лавров
ван и (политик)
россия
китай
иран
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:377:2730:1913_1920x0_80_0_0_d35f7e4125f5206ae609a99565f67bf1.jpg
ВЕНА, 1 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии после проведения консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес."Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?" — написал Ульянов в Twitter.Как отметил Ульянов, этот формат может легко расшириться, потому что многие государства выступают за многосторонний мир.Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии, что Китай готов работать с Россией и странами-единомышленниками для решительного продвижения многополярности в мире.
https://ria.ru/20221125/iran-1834115434.html
россия
китай
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564478619_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e0969267c60ecf85e0e3495681b79d01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ульянов (дипломат), сергей лавров, ван и (политик), россия, китай, иран, большая двадцатка
Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Лавров, Ван И (политик), Россия, Китай, Иран, Большая двадцатка
05:56 01.12.2022 (обновлено: 10:43 01.12.2022)
Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях
Постпред Ульянов увидел в КНР, Иране и России новый "треугольник" в мировой дипломатии