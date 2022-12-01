https://ria.ru/20221201/ulyanov-1835444100.html

Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях

Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях - РИА Новости, 01.12.2022

Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T05:56

2022-12-01T05:56

2022-12-01T10:43

михаил ульянов (дипломат)

сергей лавров

ван и (политик)

россия

китай

иран

большая двадцатка

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ВЕНА, 1 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии после проведения консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес."Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?" — написал Ульянов в Twitter.Как отметил Ульянов, этот формат может легко расшириться, потому что многие государства выступают за многосторонний мир.Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии, что Китай готов работать с Россией и странами-единомышленниками для решительного продвижения многополярности в мире.

https://ria.ru/20221125/iran-1834115434.html

россия

китай

иран

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михаил ульянов (дипломат), сергей лавров, ван и (политик), россия, китай, иран, большая двадцатка