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Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях - РИА Новости, 01.12.2022
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Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях
Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях - РИА Новости, 01.12.2022
Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T05:56
2022-12-01T10:43
михаил ульянов (дипломат)
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ван и (политик)
россия
китай
иран
большая двадцатка
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ВЕНА, 1 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии после проведения консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес."Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?" — написал Ульянов в Twitter.Как отметил Ульянов, этот формат может легко расшириться, потому что многие государства выступают за многосторонний мир.Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии, что Китай готов работать с Россией и странами-единомышленниками для решительного продвижения многополярности в мире.
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михаил ульянов (дипломат), сергей лавров, ван и (политик), россия, китай, иран, большая двадцатка
Михаил Ульянов (дипломат), Сергей Лавров, Ван И (политик), Россия, Китай, Иран, Большая двадцатка
05:56 01.12.2022 (обновлено: 10:43 01.12.2022)
 
Российский постпред увидел новый "треугольник" в международных отношениях

Постпред Ульянов увидел в КНР, Иране и России новый "треугольник" в мировой дипломатии

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 дек — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов увидел в Китае, Иране и России новый треугольник в международной дипломатии после проведения консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.
"Постоянные представительства Китая, Ирана и России провели продуктивные трехсторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?" — написал Ульянов в Twitter.
Как отметил Ульянов, этот формат может легко расшириться, потому что многие государства выступают за многосторонний мир.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии, что Китай готов работать с Россией и странами-единомышленниками для решительного продвижения многополярности в мире.
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Михаил Ульянов (дипломат)Сергей ЛавровВан И (политик)РоссияКитайИранБольшая двадцатка
 
 
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