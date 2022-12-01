https://ria.ru/20221201/ukraina-1835728470.html
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН - РИА Новости, 01.12.2022
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и "нелегитимности" участия России в организации, заявил украинский депутат... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:22
2022-12-01T21:22
2022-12-01T21:22
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верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и "нелегитимности" участия России в организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк."Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН был зарегистрирован в Верховной раде Украины. В пояснительной записке к документу говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.
https://ria.ru/20221201/medvedev-1835708120.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, ООН, Верховная Рада Украины, Украина
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Украинский депутат Железняк: Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН