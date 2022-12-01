https://ria.ru/20221201/ukraina-1835728470.html

Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН - РИА Новости, 01.12.2022

Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и "нелегитимности" участия России в организации, заявил украинский депутат... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T21:22

2022-12-01T21:22

2022-12-01T21:22

россия

оон

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и "нелегитимности" участия России в организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк."Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН был зарегистрирован в Верховной раде Украины. В пояснительной записке к документу говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.

https://ria.ru/20221201/medvedev-1835708120.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оон, верховная рада украины, украина