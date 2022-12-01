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Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН - РИА Новости, 01.12.2022
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Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН - РИА Новости, 01.12.2022
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН
Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и "нелегитимности" участия России в организации, заявил украинский депутат... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T21:22
2022-12-01T21:22
россия
оон
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и "нелегитимности" участия России в организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк."Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Ранее проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН был зарегистрирован в Верховной раде Украины. В пояснительной записке к документу говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.
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россия, оон, верховная рада украины, украина
Россия, ООН, Верховная Рада Украины, Украина
21:22 01.12.2022
 
Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

Украинский депутат Железняк: Рада приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Верховная рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и "нелегитимности" участия России в организации, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.
"Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее проект постановления с призывом признать РФ "государством-спонсором терроризма" и исключить ее из ООН был зарегистрирован в Верховной раде Украины. В пояснительной записке к документу говорится о необходимости лишения Российской Федерации права вето, как члена Совета Безопасности ООН. При этом приводится аргументация нелегитимности нахождения РФ среди членов ООН и предлагается реформирование организации.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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