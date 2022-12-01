20:31 01.12.2022 (обновлено: 20:32 01.12.2022)
Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный
Отставной генерал армии КНР: военная помощь Украине приведет лишь к затягиванию конфликта
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь. Архивное фото
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Поставка оружия и военной помощи Украине приведет лишь к затягиванию и эскалации российско-украинского конфликта, который уже стал вызовом безопасности для всего мира, международному сообществу надо настаивать на проведении мирных переговоров, считает отставной генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК), старший советник Китайского института международных стратегических исследований Ян Сюйгуан.
"Как нам справиться с этим масштабным российско-украинским конфликтом, который является вызовом безопасности во всем мире? Честно говоря, пока что я не вижу ни одного эффективного и реально осуществимого способа, который бы мог удовлетворить обе воюющие стороны и всех заинтересованных. Возможно, война может остановиться или прекратиться, когда обе стороны полностью исчерпают свои силы и возможности. Но ущерб в этом случае будет слишком велик", - сказал Ян Сюйгуан, выступая в четверг на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
Поэтому единственный верный метод, которым должно пользоваться международное сообщество, считает бывший военный, является призывы прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Мы не должны подливать масло в огонь, поставлять оружие и военную помощь. Это не будет способствовать миру, будет лишь приводить к эскалации и затягиванию войны, приводить к тому, что каждая из сторон будет нести лишь больший ущерб. Поэтому я считаю, что Китай и остальное международное сообщество должны стоять на стороне мира", - резюмировал он.
Форум, темой которого в этом году стало "продвижение инициативы глобальной безопасности и совместная защита мира и развития", продлится до 2 декабря. В форуме примут участие более 40 экспертов из 14 стран.
Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры оборон, эксперты и бывшие военные чиновники.