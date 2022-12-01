Рейтинг@Mail.ru
Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html
Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный
Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный - РИА Новости, 01.12.2022
Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный
Поставка оружия и военной помощи Украине приведет лишь к затягиванию и эскалации российско-украинского конфликта, который уже стал вызовом безопасности для... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:31
2022-12-01T20:32
специальная военная операция на украине
украина
пекин
китай
в мире
народно-освободительная армия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772656254_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_ec64dd291802d5986eccc9f781799efe.jpg
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Поставка оружия и военной помощи Украине приведет лишь к затягиванию и эскалации российско-украинского конфликта, который уже стал вызовом безопасности для всего мира, международному сообществу надо настаивать на проведении мирных переговоров, считает отставной генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК), старший советник Китайского института международных стратегических исследований Ян Сюйгуан."Как нам справиться с этим масштабным российско-украинским конфликтом, который является вызовом безопасности во всем мире? Честно говоря, пока что я не вижу ни одного эффективного и реально осуществимого способа, который бы мог удовлетворить обе воюющие стороны и всех заинтересованных. Возможно, война может остановиться или прекратиться, когда обе стороны полностью исчерпают свои силы и возможности. Но ущерб в этом случае будет слишком велик", - сказал Ян Сюйгуан, выступая в четверг на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.Поэтому единственный верный метод, которым должно пользоваться международное сообщество, считает бывший военный, является призывы прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Мы не должны подливать масло в огонь, поставлять оружие и военную помощь. Это не будет способствовать миру, будет лишь приводить к эскалации и затягиванию войны, приводить к тому, что каждая из сторон будет нести лишь больший ущерб. Поэтому я считаю, что Китай и остальное международное сообщество должны стоять на стороне мира", - резюмировал он.Форум, темой которого в этом году стало "продвижение инициативы глобальной безопасности и совместная защита мира и развития", продлится до 2 декабря. В форуме примут участие более 40 экспертов из 14 стран.Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры оборон, эксперты и бывшие военные чиновники.
https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html
https://ria.ru/20221201/pvo-1835437281.html
украина
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772656254_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6c56fe86a9f04928f873edcf98e0dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, пекин, китай, в мире, народно-освободительная армия китая
Специальная военная операция на Украине, Украина, Пекин, Китай, В мире, Народно-освободительная армия Китая
20:31 01.12.2022 (обновлено: 20:32 01.12.2022)
 
Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный

Отставной генерал армии КНР: военная помощь Украине приведет лишь к затягиванию конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Поставка оружия и военной помощи Украине приведет лишь к затягиванию и эскалации российско-украинского конфликта, который уже стал вызовом безопасности для всего мира, международному сообществу надо настаивать на проведении мирных переговоров, считает отставной генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК), старший советник Китайского института международных стратегических исследований Ян Сюйгуан.
"Как нам справиться с этим масштабным российско-украинским конфликтом, который является вызовом безопасности во всем мире? Честно говоря, пока что я не вижу ни одного эффективного и реально осуществимого способа, который бы мог удовлетворить обе воюющие стороны и всех заинтересованных. Возможно, война может остановиться или прекратиться, когда обе стороны полностью исчерпают свои силы и возможности. Но ущерб в этом случае будет слишком велик", - сказал Ян Сюйгуан, выступая в четверг на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 18:00
Среди населения ЕС падает поддержка поставок оружия Украине, показал опрос
Поэтому единственный верный метод, которым должно пользоваться международное сообщество, считает бывший военный, является призывы прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Мы не должны подливать масло в огонь, поставлять оружие и военную помощь. Это не будет способствовать миру, будет лишь приводить к эскалации и затягиванию войны, приводить к тому, что каждая из сторон будет нести лишь больший ущерб. Поэтому я считаю, что Китай и остальное международное сообщество должны стоять на стороне мира", - резюмировал он.
Форум, темой которого в этом году стало "продвижение инициативы глобальной безопасности и совместная защита мира и развития", продлится до 2 декабря. В форуме примут участие более 40 экспертов из 14 стран.
Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры оборон, эксперты и бывшие военные чиновники.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 01:16
США заключили контракт на закупку системы ПВО NASAMS для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПекинКитайВ миреНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала