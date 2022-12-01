https://ria.ru/20221201/ukraina-1835720028.html

Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный

Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный - РИА Новости, 01.12.2022

Поставка оружия Украине лишь затянет конфликт, считает китайский военный

Поставка оружия и военной помощи Украине приведет лишь к затягиванию и эскалации российско-украинского конфликта, который уже стал вызовом безопасности для... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:31

2022-12-01T20:31

2022-12-01T20:32

специальная военная операция на украине

украина

пекин

китай

в мире

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 1 дек - РИА Новости. Поставка оружия и военной помощи Украине приведет лишь к затягиванию и эскалации российско-украинского конфликта, который уже стал вызовом безопасности для всего мира, международному сообществу надо настаивать на проведении мирных переговоров, считает отставной генерал-майор Народно-освободительной армии Китая (НОАК), старший советник Китайского института международных стратегических исследований Ян Сюйгуан."Как нам справиться с этим масштабным российско-украинским конфликтом, который является вызовом безопасности во всем мире? Честно говоря, пока что я не вижу ни одного эффективного и реально осуществимого способа, который бы мог удовлетворить обе воюющие стороны и всех заинтересованных. Возможно, война может остановиться или прекратиться, когда обе стороны полностью исчерпают свои силы и возможности. Но ущерб в этом случае будет слишком велик", - сказал Ян Сюйгуан, выступая в четверг на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.Поэтому единственный верный метод, которым должно пользоваться международное сообщество, считает бывший военный, является призывы прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Мы не должны подливать масло в огонь, поставлять оружие и военную помощь. Это не будет способствовать миру, будет лишь приводить к эскалации и затягиванию войны, приводить к тому, что каждая из сторон будет нести лишь больший ущерб. Поэтому я считаю, что Китай и остальное международное сообщество должны стоять на стороне мира", - резюмировал он.Форум, темой которого в этом году стало "продвижение инициативы глобальной безопасности и совместная защита мира и развития", продлится до 2 декабря. В форуме примут участие более 40 экспертов из 14 стран.Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, в нем принимают участие министры оборон, эксперты и бывшие военные чиновники.

https://ria.ru/20221201/oruzhie-1835677523.html

https://ria.ru/20221201/pvo-1835437281.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, пекин, китай, в мире, народно-освободительная армия китая