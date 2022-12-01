https://ria.ru/20221201/ukraina-1835668771.html

СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке русского мира

СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке русского мира - РИА Новости, 01.12.2022

СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке русского мира

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священникам Киево-Печерской лавры, якобы прославлявшим Россию. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:40

2022-12-01T17:40

2022-12-01T18:40

владимир путин

украина

россия

ровненская область

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении священникам Киево-Печерской лавры, якобы прославлявшим Россию.Представители спецслужбы уточнили, что подозреваемым вменяют статью под названием "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц".Ранее СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в исполнении песни о "прославлении России" в лавре. Ее наместник митрополит Павел (Лебедь) заявил, что отцу Захарии, допустившему пение прихожанами "светской песни, не имеющей отношения к богослужению", запрещено совершать литургии и молебны.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории лавры и еще в двух монастырях, а также в Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ровненской области. Тогда силовики допросили более 50 человек и нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.Киево-Печерская лавра передана государством в безвозмездное владение канонической Украинской православной церкви. В мае синод раскольнической ПЦУ заявил о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там мужской монастырь. Участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и иного имущества.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) сформирована из двух раскольнических организаций в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20221124/obyski-1833811775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, украина, россия, ровненская область, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат