https://ria.ru/20221201/ukraina-1835582276.html

"Политика": Польша, Венгрия и Румыния хотят поделить Украину

"Политика": Польша, Венгрия и Румыния хотят поделить Украину - РИА Новости, 01.12.2022

"Политика": Польша, Венгрия и Румыния хотят поделить Украину

Польша, Венгрия и Румыния ждут момента, чтобы выдвинуть Украине территориальные претензии, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Слободан Самарджия. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:06

2022-12-01T15:06

2022-12-01T15:06

в мире

виктор орбан

андрей марги

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Польша, Венгрия и Румыния ждут момента, чтобы выдвинуть Украине территориальные претензии, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Слободан Самарджия.Автор напомнил о недавнем скандале с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, появившемся на футбольном матче с шарфом с изображением карты страны до Трианонского договора. По этому соглашению, Будапешт терял 72% контролируемой территории. Теперь эти земли входят в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины.Самарджия отметил, что в Венгрии часто публикуют подобные карты и используют их на различных мероприятиях, а также в качестве сувениров.Также обозреватель заявил, что с началом российской спецоперации в Будапеште стали внимательно следить за событиями на Украине и надеяться взять под контроль Закарпатье.Затем автор обратился к заявлению бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги, назвавшего границы Украины неестественными."Украина лежит внутри неисторических границ и обязана передать Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии… То есть странам, которым эти территории принадлежали исторически", — сказал дипломат.Самарджия уделил внимание и Польше. По его мнению, в Варшаве, несмотря на декларируемую поддержку Киева, не скрывают планов взять под контроль Западную Украину и тем самым "исправить" границы. Союзником в этом деле поляки считают США."Иными словами, европейцы осуждают российские действия на Украине только для прикрытия собственных претензий", — резюмировал обозреватель.Он добавил, что в Венгрии, Польше и Румынии ждут развязки украинского кризиса, чтобы выдвинуть республике территориальные претензии. Также Киеву следует ждать предъявления неподъемных счетов за оружие из Вашингтона."Украина с ее экономикой, <...> лежащей в руинах, не сможет выплатить этих денег. Ей придется от чего-то отказаться. Возможно, от каких-то территорий", — предположил Самарджия.Накануне глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины. По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221201/polsha-1835428731.html

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в мире, виктор орбан, андрей марги, сергей нарышкин, украина, польша, венгрия