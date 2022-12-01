Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным - РИА Новости, 01.12.2022
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным
Кремль осудит любые попытки западных стран создать "трибунал" по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:03
2022-12-01T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кремль осудит любые попытки западных стран создать "трибунал" по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", — сказал замглавы администрации главы государства.Песков добавил, что российские следователи ведут свою "очень напряженную, кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима" с 2014 года.В МИД Франции ранее объявили о начале совместной работы внутри ЕС и с участием Киева над созданием специального трибунала для расследования действий России на Украине. На брифинге представитель ведомства заявил, что Париж также поддержит расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в преступлениях. В то же время в октябре глава французского МИД Катрин Колонна говорила, что не поддерживает идею проведения специального судебного процесса. До этого с похожим призывом выступила Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В России заявили, что ПАСЕ обозначила Москву виновной еще до создания какой-либо инстанции, а также проигнорировала предыдущие сигналы российской стороны о военных преступлениях Киева в Донбассе, нарушив таким образом принцип беспристрастности судебного разбирательства.По словам главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, для России создание "трибунала" на Западе не принесет "никаких правовых последствий".С 24 февраля Вооруженные силы проводят военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
https://ria.ru/20221130/tribunal-1835379232.html
https://ria.ru/20221201/politika-1835489307.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Дмитрий Песков
13:03 01.12.2022 (обновлено: 14:51 01.12.2022)
 
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным

Представитель Кремля Песков: Россия осуждает попытки Запада учредить трибунал по Украине

© AP Photo / Bernat ArmangueФлаг Украины во Львове
Флаг Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Флаг Украины во Львове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кремль осудит любые попытки западных стран создать "трибунал" по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", — сказал замглавы администрации главы государства.
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 18:18Специальная военная операция на Украине
Дипломат назвал условие для "трибунала по Украине" под эгидой ООН
Песков добавил, что российские следователи ведут свою "очень напряженную, кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима" с 2014 года.
В МИД Франции ранее объявили о начале совместной работы внутри ЕС и с участием Киева над созданием специального трибунала для расследования действий России на Украине. На брифинге представитель ведомства заявил, что Париж также поддержит расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в преступлениях. В то же время в октябре глава французского МИД Катрин Колонна говорила, что не поддерживает идею проведения специального судебного процесса.
До этого с похожим призывом выступила Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В России заявили, что ПАСЕ обозначила Москву виновной еще до создания какой-либо инстанции, а также проигнорировала предыдущие сигналы российской стороны о военных преступлениях Киева в Донбассе, нарушив таким образом принцип беспристрастности судебного разбирательства.
По словам главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, для России создание "трибунала" на Западе не принесет "никаких правовых последствий".
С 24 февраля Вооруженные силы проводят военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
11:23
В Совфеде прокомментировали заявление Франции о спецтрибунале
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала