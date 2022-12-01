13:03 01.12.2022 (обновлено: 14:51 01.12.2022)
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным
Представитель Кремля Песков: Россия осуждает попытки Запада учредить трибунал по Украине
© AP Photo / Bernat ArmangueФлаг Украины во Львове
© AP Photo / Bernat Armangue
Флаг Украины во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Кремль осудит любые попытки западных стран создать "трибунал" по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться", — сказал замглавы администрации главы государства.
Песков добавил, что российские следователи ведут свою "очень напряженную, кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима" с 2014 года.
В МИД Франции ранее объявили о начале совместной работы внутри ЕС и с участием Киева над созданием специального трибунала для расследования действий России на Украине. На брифинге представитель ведомства заявил, что Париж также поддержит расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в преступлениях. В то же время в октябре глава французского МИД Катрин Колонна говорила, что не поддерживает идею проведения специального судебного процесса.
До этого с похожим призывом выступила Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В России заявили, что ПАСЕ обозначила Москву виновной еще до создания какой-либо инстанции, а также проигнорировала предыдущие сигналы российской стороны о военных преступлениях Киева в Донбассе, нарушив таким образом принцип беспристрастности судебного разбирательства.
По словам главы конституционного комитета Совета Федерации Андрея Клишаса, для России создание "трибунала" на Западе не принесет "никаких правовых последствий".
С 24 февраля Вооруженные силы проводят военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.