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Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Европа "безоглядно" побежала за США и во всем поддержала русофобскую политику Америки и их желание использовать Украину как средство ведения войны против... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:18
2022-12-01T12:28
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа "безоглядно" побежала за США и во всем поддержала русофобскую политику Америки и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Чем больше кризисов США спровоцируют, тем больше их конкуренты будут себя ослаблять, ослаблять друг друга. Так же, как себя сейчас ослабляет Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав их русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров
12:18 01.12.2022 (обновлено: 12:28 01.12.2022)
 
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров

Лавров: Европа "побежала" за США, используя ситуацию на Украине против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа "безоглядно" побежала за США и во всем поддержала русофобскую политику Америки и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Чем больше кризисов США спровоцируют, тем больше их конкуренты будут себя ослаблять, ослаблять друг друга. Так же, как себя сейчас ослабляет Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав их русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 11:56В мире
Захарова назвала причины русофобии польских политиков
 
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