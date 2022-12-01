https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Европа "безоглядно" побежала за США и во всем поддержала русофобскую политику Америки и их желание использовать Украину как средство ведения войны против... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:18
2022-12-01T12:18
2022-12-01T12:28
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа "безоглядно" побежала за США и во всем поддержала русофобскую политику Америки и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Чем больше кризисов США спровоцируют, тем больше их конкуренты будут себя ослаблять, ослаблять друг друга. Так же, как себя сейчас ослабляет Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав их русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг
https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zakharova-1833301779.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, сергей лавров
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров
12:18 01.12.2022 (обновлено: 12:28 01.12.2022)
Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров
Лавров: Европа "побежала" за США, используя ситуацию на Украине против России