https://ria.ru/20221201/ukraina-1835513900.html

Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров

Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Европа "побежала" за США в ситуации с Украиной, заявил Лавров

Европа "безоглядно" побежала за США и во всем поддержала русофобскую политику Америки и их желание использовать Украину как средство ведения войны против... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:18

2022-12-01T12:18

2022-12-01T12:28

в мире

сша

украина

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа "безоглядно" побежала за США и во всем поддержала русофобскую политику Америки и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Чем больше кризисов США спровоцируют, тем больше их конкуренты будут себя ослаблять, ослаблять друг друга. Так же, как себя сейчас ослабляет Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав их русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против Российской Федерации", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг

https://radiosputnik.ria.ru/20221122/zakharova-1833301779.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, сергей лавров