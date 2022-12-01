Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы
"Страна.ua" заявила о случаях кражи генераторов в Одессе и Львове
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генераторы начали активно воровать на Украине, подобные случаи зафиксированы в Одессе и Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Украине, судя по всему, начинают активно воровать генераторы. Вчера (в среду - ред.) такой случай зафиксировали в Одессе", - говорится в сообщении "Страны.ua" в Telegram-канале. Кроме того, издание публикует видео кражи генератора во Львове. Как показано на записи, неизвестные извлекли генератор из подвала дома, завернули его в покрывало и увезли на коляске.
"Страна.ua" полагает, что генераторы станут легкой добычей, поскольку они установлены либо на улице, либо там, куда несложно проникнуть - в подвалах, чердаках и на крышах домов.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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