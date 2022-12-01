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Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы - РИА Новости, 01.12.2022
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https://ria.ru/20221201/ukraina-1835471982.html
Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы
Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы
Генераторы начали активно воровать на Украине, подобные случаи зафиксированы в Одессе и Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:32
2022-12-01T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генераторы начали активно воровать на Украине, подобные случаи зафиксированы в Одессе и Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Украине, судя по всему, начинают активно воровать генераторы. Вчера (в среду - ред.) такой случай зафиксировали в Одессе", - говорится в сообщении "Страны.ua" в Telegram-канале. Кроме того, издание публикует видео кражи генератора во Львове. Как показано на записи, неизвестные извлекли генератор из подвала дома, завернули его в покрывало и увезли на коляске."Страна.ua" полагает, что генераторы станут легкой добычей, поскольку они установлены либо на улице, либо там, куда несложно проникнуть - в подвалах, чердаках и на крышах домов.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221130/protest-1835430161.html
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в мире, украина, львов, одесса, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Одесса, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:32 01.12.2022
 
Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы

"Страна.ua" заявила о случаях кражи генераторов в Одессе и Львове

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генераторы начали активно воровать на Украине, подобные случаи зафиксированы в Одессе и Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Украине, судя по всему, начинают активно воровать генераторы. Вчера (в среду - ред.) такой случай зафиксировали в Одессе", - говорится в сообщении "Страны.ua" в Telegram-канале. Кроме того, издание публикует видео кражи генератора во Львове. Как показано на записи, неизвестные извлекли генератор из подвала дома, завернули его в покрывало и увезли на коляске.
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"Страна.ua" полагает, что генераторы станут легкой добычей, поскольку они установлены либо на улице, либо там, куда несложно проникнуть - в подвалах, чердаках и на крышах домов.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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