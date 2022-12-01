https://ria.ru/20221201/ukraina-1835471982.html

Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы

Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские СМИ сообщают, что в стране начали воровать генераторы

Генераторы начали активно воровать на Украине, подобные случаи зафиксированы в Одессе и Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:32

2022-12-01T10:32

2022-12-01T10:32

специальная военная операция на украине

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украина

львов

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генераторы начали активно воровать на Украине, подобные случаи зафиксированы в Одессе и Львове, сообщает украинское издание "Страна.ua"."В Украине, судя по всему, начинают активно воровать генераторы. Вчера (в среду - ред.) такой случай зафиксировали в Одессе", - говорится в сообщении "Страны.ua" в Telegram-канале. Кроме того, издание публикует видео кражи генератора во Львове. Как показано на записи, неизвестные извлекли генератор из подвала дома, завернули его в покрывало и увезли на коляске."Страна.ua" полагает, что генераторы станут легкой добычей, поскольку они установлены либо на улице, либо там, куда несложно проникнуть - в подвалах, чердаках и на крышах домов.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221130/protest-1835430161.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, львов, одесса, ситуация в днр и лнр