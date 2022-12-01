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Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/udary-1835528043.html
Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины
Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины
Россия на Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:45
2022-12-01T13:33
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия на Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских", - сказал он в ходе брифинга в четверг.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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Лавров: Россия уничтожает инфраструктуру Украины, которая помогает убивать русских
ЛАВРОВ: РОССИЯ НА УКРАИНЕ НАНОСИТ УДАРЫ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ УБИВАТЬ РУССКИХ
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сергей лавров, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Материал дополняется
12:45 01.12.2022 (обновлено: 13:33 01.12.2022)
 
Лавров объяснил нанесение ударов по инфраструктуре Украины

Глава МИД Лавров: Москва наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия на Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Так что мы выводим объекты энергетики, которые позволяют вам (западным странам) накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских", - сказал он в ходе брифинга в четверг.
Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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