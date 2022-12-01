https://ria.ru/20221201/udar-1835472345.html

Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону

Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону - РИА Новости, 01.12.2022

Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону

Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:33

2022-12-01T10:33

2022-12-01T11:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Как рассказали в полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от "Говорово" до "Минской"."В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия", — говорится в пресс-релизе.Проехав еще одну станцию, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те вызвали ей бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке.Вскоре подозреваемую задержали на станции метро "Октябрьское Поле": у 50-летней москвички изъяли туристический нож."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 119 УК ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". — Прим. ред.). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в полиции.Когда именно случился инцидент, в главке не уточнили.

https://ria.ru/20221130/prakh-1835216703.html

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москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры инцидента в метро, где женщина набросилась на пассажирку В московском метро пассажирка ударила ножом в лицо женщину за то, что та громко разговаривала по телефону. 2022-12-01T10:33 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва