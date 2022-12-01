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Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону - РИА Новости, 01.12.2022
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону
Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:33
2022-12-01T10:33
2022-12-01T11:58
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Как рассказали в полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от "Говорово" до "Минской"."В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия", — говорится в пресс-релизе.Проехав еще одну станцию, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те вызвали ей бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке.Вскоре подозреваемую задержали на станции метро "Октябрьское Поле": у 50-летней москвички изъяли туристический нож."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 119 УК ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". — Прим. ред.). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в полиции.Когда именно случился инцидент, в главке не уточнили.
https://ria.ru/20221130/prakh-1835216703.html
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москва
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Кадры инцидента в метро, где женщина набросилась на пассажирку
В московском метро пассажирка ударила ножом в лицо женщину за то, что та громко разговаривала по телефону.
2022-12-01T10:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
10:33 01.12.2022 (обновлено: 11:58 01.12.2022)
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону
Недовольная москвичка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали, сообщила
пресс-служба столичного главка МВД.
Как рассказали в полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от "Говорово" до "Минской".
"В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия", — говорится в пресс-релизе.
Проехав еще одну станцию, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те вызвали ей бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке.
Вскоре подозреваемую задержали на станции метро "Октябрьское Поле": у 50-летней москвички изъяли туристический нож.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 119 УК ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". — Прим. ред.). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в полиции.
Когда именно случился инцидент, в главке не уточнили.