Рейтинг@Mail.ru
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/udar-1835472345.html
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону - РИА Новости, 01.12.2022
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону
Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:33
2022-12-01T11:58
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835491472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95e2277988e289b15a3aff8aecdd8122.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.Как рассказали в полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от "Говорово" до "Минской"."В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия", — говорится в пресс-релизе.Проехав еще одну станцию, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те вызвали ей бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке.Вскоре подозреваемую задержали на станции метро "Октябрьское Поле": у 50-летней москвички изъяли туристический нож."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 119 УК ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". — Прим. ред.). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в полиции.Когда именно случился инцидент, в главке не уточнили.
https://ria.ru/20221130/prakh-1835216703.html
https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835362276.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры инцидента в метро, где женщина набросилась на пассажирку
В московском метро пассажирка ударила ножом в лицо женщину за то, что та громко разговаривала по телефону.
2022-12-01T10:33
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835491472_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd6f5948dd3c0904c6e53f9e8bce1e41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
10:33 01.12.2022 (обновлено: 11:58 01.12.2022)
 
Москвичка ударила ножом женщину, громко разговаривавшую в метро по телефону

Недовольная москвичка ударила женщину ножом в лицо за громкий разговор по телефону в метро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пассажирка московского метро, недовольная тем, что сидевшая рядом женщина громко разговаривала по телефону, ударила ее ножом в лицо, подозреваемую задержали, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Как рассказали в полиции, инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от "Говорово" до "Минской".
"В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица. После этого она вышла из вагона и скрылась с места происшествия", — говорится в пресс-релизе.
Проехав еще одну станцию, пострадавшая обратилась за помощью к полицейским. Те вызвали ей бригаду медиков. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в главке.
Буквы М у входа на станцию московского метро - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 11:37
Житель Москвы забыл в вагоне метро урну с прахом
Вскоре подозреваемую задержали на станции метро "Октябрьское Поле": у 50-летней москвички изъяли туристический нож.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 119 УК ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". — Прим. ред.). В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — добавили в полиции.
Когда именно случился инцидент, в главке не уточнили.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 17:26
В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала