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В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов
В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов - РИА Новости, 01.12.2022
В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов
Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:22
2022-12-01T15:22
2022-12-01T15:22
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ."В соответствии с законом все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако заниматься этим некому: ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка", — рассказали в союзе.По мнению главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, в разгар лета гиды-проводники не смогут проходить эту процедуру. Это нужно сделать до начала сезона, иначе он будет сорван.Проводить аттестацию могут только аккредитованные организации, включенные в соответствующий реестр. Однако попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки пока не увенчались успехом, отметил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко."С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию. А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы. Остается три-четыре месяца. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка — порядка 10 тысяч человек. Ситуация порождает массу вопросов", – сказал он.Глава юридического отдела РСТ добавил, что эти проблемы могут стать объективной причиной для отсрочки вступления закона в силу.
https://ria.ru/20221017/keshbek-1824531442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст), туризм, туристы, гид
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм, туристы, Гид
В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов
Союз туриндустрии опасается срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ.
"В соответствии с законом все гиды-проводники в России
должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако заниматься этим некому: ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка", — рассказали в союзе.
По мнению главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, в разгар лета гиды-проводники не смогут проходить эту процедуру. Это нужно сделать до начала сезона, иначе он будет сорван.
Проводить аттестацию могут только аккредитованные организации, включенные в соответствующий реестр. Однако попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки пока не увенчались успехом, отметил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко.
"С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию. А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы. Остается три-четыре месяца. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка — порядка 10 тысяч человек. Ситуация порождает массу вопросов", – сказал он.
Глава юридического отдела РСТ добавил, что эти проблемы могут стать объективной причиной для отсрочки вступления закона в силу.