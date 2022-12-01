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В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
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В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов
В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов - РИА Новости, 01.12.2022
В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов
Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:22
2022-12-01T15:22
туризм
новости - туризм
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туризм
туристы
гид
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ."В соответствии с законом все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако заниматься этим некому: ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка", — рассказали в союзе.По мнению главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, в разгар лета гиды-проводники не смогут проходить эту процедуру. Это нужно сделать до начала сезона, иначе он будет сорван.Проводить аттестацию могут только аккредитованные организации, включенные в соответствующий реестр. Однако попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки пока не увенчались успехом, отметил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко."С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию. А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы. Остается три-четыре месяца. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка — порядка 10 тысяч человек. Ситуация порождает массу вопросов", – сказал он.Глава юридического отдела РСТ добавил, что эти проблемы могут стать объективной причиной для отсрочки вступления закона в силу.
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новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст), туризм, туристы, гид
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм, туристы, Гид
15:22 01.12.2022
 
В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов

Союз туриндустрии опасается срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТуристическая группа на одной из вершин возле бухты Тихая на Сахалине
Туристическая группа на одной из вершин возле бухты Тихая на Сахалине - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ.
"В соответствии с законом все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако заниматься этим некому: ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка", — рассказали в союзе.
По мнению главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, в разгар лета гиды-проводники не смогут проходить эту процедуру. Это нужно сделать до начала сезона, иначе он будет сорван.
Проводить аттестацию могут только аккредитованные организации, включенные в соответствующий реестр. Однако попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки пока не увенчались успехом, отметил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко.
"С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию. А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы. Остается три-четыре месяца. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка — порядка 10 тысяч человек. Ситуация порождает массу вопросов", – сказал он.
Глава юридического отдела РСТ добавил, что эти проблемы могут стать объективной причиной для отсрочки вступления закона в силу.
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