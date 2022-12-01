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В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов

В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов - РИА Новости, 01.12.2022

В РСТ опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов

Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:22

2022-12-01T15:22

2022-12-01T15:22

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Участники туристического рынка опасаются срыва летнего сезона из-за проблем с аттестацией гидов, сообщили в РСТ."В соответствии с законом все гиды-проводники в России должны пройти аттестацию и получить нагрудные карточки до 1 июля 2023 года. Однако заниматься этим некому: ни одна организация пока не получила соответствующую аккредитацию, что вызывает серьезное беспокойство участников рынка", — рассказали в союзе.По мнению главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, в разгар лета гиды-проводники не смогут проходить эту процедуру. Это нужно сделать до начала сезона, иначе он будет сорван.Проводить аттестацию могут только аккредитованные организации, включенные в соответствующий реестр. Однако попытки федераций альпинизма и спортивного туризма России подать заявки пока не увенчались успехом, отметил глава юридического отдела РСТ Николай Литаренко."С учетом требований закона мы понимаем, что другим организациям будет еще сложнее получить аккредитацию. А к апрелю-маю все уже должны быть аттестованы. Остается три-четыре месяца. А по оценкам ФАР и ФСТР, емкость этого рынка — порядка 10 тысяч человек. Ситуация порождает массу вопросов", – сказал он.Глава юридического отдела РСТ добавил, что эти проблемы могут стать объективной причиной для отсрочки вступления закона в силу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, российский союз туриндустрии (рст), туризм, туристы, гид