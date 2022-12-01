https://ria.ru/20221201/turisty-1835594099.html

Почти четыре миллиона туристов посетили Челябинскую область в 2022 году

Почти четыре миллиона туристов посетили Челябинскую область в 2022 году - РИА Новости, 01.12.2022

Почти четыре миллиона туристов посетили Челябинскую область в 2022 году

Почти 4 миллиона туристов приняла Челябинская область в 2022 году, большинство гостей региона – из Свердловской области, в ближайшие годы регион продолжит... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:47

2022-12-01T15:47

2022-12-01T15:47

челябинская область

алексей текслер

челябинская область

свердловская область

еткульский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Почти 4 миллиона туристов приняла Челябинская область в 2022 году, большинство гостей региона – из Свердловской области, в ближайшие годы регион продолжит обновлять туристические маршруты для увеличения туристической привлекательности региона, сообщили в четверг в правительстве региона.Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что Челябинская область – перспективный регион в плане развития туризма, "не влюбиться в нашу природу невозможно". "При этом регион обладает большими возможностями по развитию культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного, промышленного туризма. Отдельное направление… инфраструктура. Она первична. Это дороги, гостиницы, транспорт. У нас есть программы комплексного развития жилья, сельских территорий, дорожная программа", - отмечал Текслер."Челябинская область в 2022 году... приняла 3 миллиона 926 тысяч туристов. Практически половина приезжающих – из соседней Свердловской области, и нам бы хотелось расширить географию. По итогам трех кварталов 2022 года количество туристов вышло на доковидный уровень, и мы считаем эти цифры очень хорошими. В гостиницах отдохнули 950 тысяч человек, в санаторно-курортных зонах оздоровились более 102 тысяч человек, и этот сегмент в отрасли очень перспективный", - сказал замгубернатора региона Александр Богашов журналистам.Кроме того, в регионе развивается промышленный туризм – запущены экскурсии на "УралАЗ", "Ариант", также планируется расширять перечень организаций для посещения, уточнил он.В этом году регион завершает разработку мастер-планов по реке Ай, где происходит зонирование территории, обустроены и эксплуатируются новые экотропы, завершен комплексный анализ перспективного места отдыха - озера Тургояк, также в заповеднике "Аркаим" в следующем году запланирована реконструкция базового туристического лагеря, добавил он.Он напомнил, что между территориями УрФО подписано соглашение "Большой Урал", которое предполагает реализацию больших планов по дорожной инфраструктуре, в рамках соглашения подписан меморандум о большой уральской тропе – это маршрут протяженностью 1800 км, и по Челябинской области пройдет ее самая насыщенная часть.Кроме того, по его данным, на 2023-2025 годы из федерального бюджета региону выделены средства в размере 476,6 млн рублей на реализацию инвестпроектов, из них 2 крупных проекта – "Сапфир Урала" в Еткульском районе и курорт "Врата Урала".По словам замгубернатора, кроме того, Челябинская область вошла в федеральный проект в числе 18 регионов по детским социальным сертификатам: школьникам предлагается бесплатный туристический маршрут выходного дня.Начальник управления развития туризма министерства экономики Челябинской области Илья Иванцов добавил журналистам, что регион вошел в пилотный проект по социальным сертификатам. "На его реализацию было выделено 44,4 миллиона рублей из федерального бюджета и 20 миллионов из регионального. Благодаря этой программе 8879 южноуральских школьников побывают в этом году в путешествии по родному краю… Поездка должна продлиться не менее 2 дней с ночевкой в гостинице категории не менее трех звезд", - сказал он.Как сообщалось, в ноябре на рассмотрение депутатов Заксобрания региона внесен проект областного бюджета на 2023 год (плановый период 2024 и 2025 годов). Глава региона пояснял, что был сформирован сбалансированный реалистичный бюджет с четкой социальной направленностью и с ресурсами для дальнейшего развития региона. "Активно продолжим направлять ресурсы на расходы инвестиционного характера в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма, спорта", - отмечал Текслер.

https://ria.ru/20221123/vystavka-1833671546.html

https://ria.ru/20220817/chelyabinskayaoblast-1809108599.html

https://ria.ru/20221117/ekologiya-1832309180.html

челябинская область

свердловская область

еткульский район

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Наталья Макарова

алексей текслер, челябинская область, свердловская область, еткульский район