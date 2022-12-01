https://ria.ru/20221201/turbiznes-1835552393.html

В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки

В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки - РИА Новости, 01.12.2022

В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки

Представители туристического бизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки авиаперевозки на 2023 год, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:22

2022-12-01T14:22

2022-12-01T14:22

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

субсидии

господдержка

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представители туристического бизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки авиаперевозки на 2023 год, сообщает АТОР."Переход кураторства отрасли от Ростуризма к Минэкономразвития вызвал у турбизнеса множество вопросов относительно продолжения программ господдержки. По словам участников рынка, одна из важнейших проблем — в том, что уже около полугода решение о субсидировании авиаперевозки в части выкупа блоков мест на регулярных рейсах и на железной дороге находится в подвешенном состоянии", — поясняют в ассоциации.Этот вопрос нужно решать как можно быстрее: от логистических возможностей зависит формирование туров на предстоящий летний сезон, говорят эксперты."Отсутствие необходимости фрахтовать целые самолеты позволило бы эффективнее развивать отрасль в тех регионах, которые еще не готовы к массовому туризму, но достойны внимания со стороны искушенных путешественников — это, прежде всего, регионы Севера, Сибири, Дальнего Востока России", — отмечают в АТОР.Вторая проблема — в том, что государство пока до конца не выплатило туроператорам субсидии за чартерные рейсы по России в 2022 году. Пока не будет определенности, эффективно планировать работу не получится, уверены в ассоциации."Турбизнесу надо понимать, будет ли господдержка вообще, а если будет, то каких свойств и в каком объеме. От этого зависит, по сути, судьба туристических чартеров по России в 2023 году", — заключили в АТОР.

https://ria.ru/20221129/turoperatory-1835019129.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, субсидии, господдержка