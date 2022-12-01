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В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки - РИА Новости, 01.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221201/turbiznes-1835552393.html
В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки
В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки - РИА Новости, 01.12.2022
В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки
Представители туристического бизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки авиаперевозки на 2023 год, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:22
2022-12-01T14:22
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
субсидии
господдержка
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представители туристического бизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки авиаперевозки на 2023 год, сообщает АТОР."Переход кураторства отрасли от Ростуризма к Минэкономразвития вызвал у турбизнеса множество вопросов относительно продолжения программ господдержки. По словам участников рынка, одна из важнейших проблем — в том, что уже около полугода решение о субсидировании авиаперевозки в части выкупа блоков мест на регулярных рейсах и на железной дороге находится в подвешенном состоянии", — поясняют в ассоциации.Этот вопрос нужно решать как можно быстрее: от логистических возможностей зависит формирование туров на предстоящий летний сезон, говорят эксперты."Отсутствие необходимости фрахтовать целые самолеты позволило бы эффективнее развивать отрасль в тех регионах, которые еще не готовы к массовому туризму, но достойны внимания со стороны искушенных путешественников — это, прежде всего, регионы Севера, Сибири, Дальнего Востока России", — отмечают в АТОР.Вторая проблема — в том, что государство пока до конца не выплатило туроператорам субсидии за чартерные рейсы по России в 2022 году. Пока не будет определенности, эффективно планировать работу не получится, уверены в ассоциации."Турбизнесу надо понимать, будет ли господдержка вообще, а если будет, то каких свойств и в каком объеме. От этого зависит, по сути, судьба туристических чартеров по России в 2023 году", — заключили в АТОР.
https://ria.ru/20221129/turoperatory-1835019129.html
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, субсидии, господдержка
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм, Субсидии, Господдержка
14:22 01.12.2022
 
В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки

АТОР: турбизнес ждет от властей решений о субсидиях на чартеры и блоки мест по России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолёт готовится к взлёту в аэропорту Красноярска
Пассажирский самолёт готовится к взлёту в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представители туристического бизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки авиаперевозки на 2023 год, сообщает АТОР.
"Переход кураторства отрасли от Ростуризма к Минэкономразвития вызвал у турбизнеса множество вопросов относительно продолжения программ господдержки. По словам участников рынка, одна из важнейших проблем — в том, что уже около полугода решение о субсидировании авиаперевозки в части выкупа блоков мест на регулярных рейсах и на железной дороге находится в подвешенном состоянии", — поясняют в ассоциации.
Этот вопрос нужно решать как можно быстрее: от логистических возможностей зависит формирование туров на предстоящий летний сезон, говорят эксперты.
"Отсутствие необходимости фрахтовать целые самолеты позволило бы эффективнее развивать отрасль в тех регионах, которые еще не готовы к массовому туризму, но достойны внимания со стороны искушенных путешественников — это, прежде всего, регионы Севера, Сибири, Дальнего Востока России", — отмечают в АТОР.
Вторая проблема — в том, что государство пока до конца не выплатило туроператорам субсидии за чартерные рейсы по России в 2022 году. Пока не будет определенности, эффективно планировать работу не получится, уверены в ассоциации.
"Турбизнесу надо понимать, будет ли господдержка вообще, а если будет, то каких свойств и в каком объеме. От этого зависит, по сути, судьба туристических чартеров по России в 2023 году", — заключили в АТОР.
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 15:10Туризм
Туротрасль надеется, что МЭР поможет вернуть средства за вывоз туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ТуризмСубсидииГосподдержка
 
 
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