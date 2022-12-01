В АТОР заявили, что турбизнес ждет решений по поддержке авиаперевозки
АТОР: турбизнес ждет от властей решений о субсидиях на чартеры и блоки мест по России
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолёт готовится к взлёту в аэропорту Красноярска
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Представители туристического бизнеса ждут от Минэкономразвития решений по программе поддержки авиаперевозки на 2023 год, сообщает АТОР.
"Переход кураторства отрасли от Ростуризма к Минэкономразвития вызвал у турбизнеса множество вопросов относительно продолжения программ господдержки. По словам участников рынка, одна из важнейших проблем — в том, что уже около полугода решение о субсидировании авиаперевозки в части выкупа блоков мест на регулярных рейсах и на железной дороге находится в подвешенном состоянии", — поясняют в ассоциации.
Этот вопрос нужно решать как можно быстрее: от логистических возможностей зависит формирование туров на предстоящий летний сезон, говорят эксперты.
"Отсутствие необходимости фрахтовать целые самолеты позволило бы эффективнее развивать отрасль в тех регионах, которые еще не готовы к массовому туризму, но достойны внимания со стороны искушенных путешественников — это, прежде всего, регионы Севера, Сибири, Дальнего Востока России", — отмечают в АТОР.
Вторая проблема — в том, что государство пока до конца не выплатило туроператорам субсидии за чартерные рейсы по России в 2022 году. Пока не будет определенности, эффективно планировать работу не получится, уверены в ассоциации.
"Турбизнесу надо понимать, будет ли господдержка вообще, а если будет, то каких свойств и в каком объеме. От этого зависит, по сути, судьба туристических чартеров по России в 2023 году", — заключили в АТОР.