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Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР - РИА Новости, 01.12.2022
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Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР
Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР - РИА Новости, 01.12.2022
Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР
Более тысячи управленческих решений было принято за 2 года на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР), время обработки обращений граждан за этот... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:15
2022-12-01T11:15
дмитрий чернышенко
россия
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более тысячи управленческих решений было принято за 2 года на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР), время обработки обращений граждан за этот период сократилось в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года.В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона."За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более 1 тысячи управленческих решений в самых разных сферах - ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Отмечается, что центры управления регионом работают не только на уровне субъектов страны, но и на уровне 530 муниципальных образований России. "К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и 123 тысячи госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций", - отметили в аппарате вице-премьера.
https://ria.ru/20221130/chernyshenko-1835346196.html
https://ria.ru/20221125/po-1834317615.html
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дмитрий чернышенко, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Россия, Общество
11:15 01.12.2022
 
Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР

Чернышенко: Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более тысячи управленческих решений было принято за 2 года на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР), время обработки обращений граждан за этот период сократилось в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время совещания по квантовым вычислениям - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 16:53
Чернышенко рассказал о проектах курса "Руководитель цифровой трансформации"
В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона.
"За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более 1 тысячи управленческих решений в самых разных сферах - ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Отмечается, что центры управления регионом работают не только на уровне субъектов страны, но и на уровне 530 муниципальных образований России. "К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и 123 тысячи госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций", - отметили в аппарате вице-премьера.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 18:11
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