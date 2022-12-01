https://ria.ru/20221201/tsur-1835486822.html

Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР

Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР - РИА Новости, 01.12.2022

Более тысячи решений было принято за два года на основе аналитики ЦУР

Более тысячи управленческих решений было принято за 2 года на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР), время обработки обращений граждан за этот... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:15

2022-12-01T11:15

2022-12-01T11:15

дмитрий чернышенко

россия

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более тысячи управленческих решений было принято за 2 года на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР), время обработки обращений граждан за этот период сократилось в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года.В них поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона."За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более 1 тысячи управленческих решений в самых разных сферах - ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.Отмечается, что центры управления регионом работают не только на уровне субъектов страны, но и на уровне 530 муниципальных образований России. "К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и 123 тысячи госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций", - отметили в аппарате вице-премьера.

https://ria.ru/20221130/chernyshenko-1835346196.html

https://ria.ru/20221125/po-1834317615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий чернышенко, россия, общество