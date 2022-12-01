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Французские производители попросили магазины поднять цены на продукты

Французские производители попросили магазины поднять цены на продукты - РИА Новости, 01.12.2022

Французские производители попросили магазины поднять цены на продукты

Производители продуктов во Франции попросили ритейлеров поднять цены на их товары на 15%-25% с начала 2023 года на фоне инфляции и роста цен на производство,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:11

2022-12-01T23:11

2022-12-01T23:13

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ПАРИЖ, 1 дек – РИА Новости. Производители продуктов во Франции попросили ритейлеров поднять цены на их товары на 15%-25% с начала 2023 года на фоне инфляции и роста цен на производство, сообщила в четверг газета Monde.До 1 декабря производители продуктов питания должны были представить торговым площадкам свои предложения по ценам на их продукцию. Торговые переговоры с дистрибуторами для достижения договоренностей по финальным ценам на продукцию продлятся до 1 марта."Требования ревалоризации продукции, которые нам поступили от производителей, крайне высоки: между 15% и 25% на ряд наименований", - сообщил изданию уполномоченный Федерации торговли и дистрибуторов Франции Жак Крессель.Производители запросили, среди прочего, повышение цены на 7% на макароны и ветчину, на 10% на куриное филе, на 26% на конфеты и до 30% на газировку, отметил он.Как отмечает издание, год назад производители запрашивали повышение цен на 7%, но эта цифра в ходе переговоров была снижена до 3,5%. В этом году уровень роста цен обусловлен сразу несколькими факторами: восстановлением после пандемии коронавируса, конфликтом на Украине, эпидемией птичьего гриппа во Франции, что привело к росту цен на сырье, на энергетику, упаковку и транспортировку продукции.По данным аналитического агентства IRi, приведенным изданием Monde, продовольственная инфляция во Франции на конец ноября составляла 12%. Однако производители отмечают, что этого недостаточно, чтобы покрыть их возросшие расходы - в особенности, счета за электроэнергию.В октябре Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал отчет, в котором прогнозировал ускорение инфляции до 6,6% в декабре 2022 года. То же касается и роста цен на энергоресурсы, который, согласно исследованию, преодолеет отметку в 20% и достигнет 20,8% в декабре, что будет иметь значительный эффект на цены на продовольствие, рост которых ожидается на уровне 11,7% в конце года.Ранее французские СМИ сообщали, что за III квартал во Франции обанкротилось почти 9 тысяч предприятий, что стало рекордом за последние 25 лет. Больше всего пострадал малый бизнес: небольшие магазины, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221122/pivo-1833484154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, франция, россия, украина