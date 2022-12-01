https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html

В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины

В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины - РИА Новости, 01.12.2022

В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать международный трибунал по военным преступлениям киевской власти на... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:21

2022-12-01T14:21

2022-12-01T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать международный трибунал по военным преступлениям киевской власти на Украине.В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными."Наши так называемые французские коллеги правы в одном, что международный трибунал, действительно, нужен, вот только адресатом они серьезно ошиблись. Совбез ООН должен созвать трибунал, который займется расследованиями действий киевского режима в отношении украинского народа, который они бросили на заклание западным геополитическим интересам, и военных преступлений на Донбассе. На трибунале к ответу также должны быть привлечены все пособники и кураторы нацисткой киевской власти, снабжающие ее оружием и кровавыми деньгами", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, трибунал также должен заняться вопросами попыток киевских властей устроить геноцид путем различных блокад в отношении Крыма и его жителей.

https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html

https://ria.ru/20221201/tribunal-1835468592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, оон, донбасс, михаил шеремет, россия, госдума рф