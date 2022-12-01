В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины
Депутат Шеремет призвал Совбез ООН создать трибунал по военным преступлениям Украины
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать международный трибунал по военным преступлениям киевской власти на Украине.
В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными.
"Наши так называемые французские коллеги правы в одном, что международный трибунал, действительно, нужен, вот только адресатом они серьезно ошиблись. Совбез ООН должен созвать трибунал, который займется расследованиями действий киевского режима в отношении украинского народа, который они бросили на заклание западным геополитическим интересам, и военных преступлений на Донбассе. На трибунале к ответу также должны быть привлечены все пособники и кураторы нацисткой киевской власти, снабжающие ее оружием и кровавыми деньгами", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, трибунал также должен заняться вопросами попыток киевских властей устроить геноцид путем различных блокад в отношении Крыма и его жителей.