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В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины - РИА Новости, 01.12.2022
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В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины
В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины - РИА Новости, 01.12.2022
В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать международный трибунал по военным преступлениям киевской власти на... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:21
2022-12-01T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать международный трибунал по военным преступлениям киевской власти на Украине.В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными."Наши так называемые французские коллеги правы в одном, что международный трибунал, действительно, нужен, вот только адресатом они серьезно ошиблись. Совбез ООН должен созвать трибунал, который займется расследованиями действий киевского режима в отношении украинского народа, который они бросили на заклание западным геополитическим интересам, и военных преступлений на Донбассе. На трибунале к ответу также должны быть привлечены все пособники и кураторы нацисткой киевской власти, снабжающие ее оружием и кровавыми деньгами", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, трибунал также должен заняться вопросами попыток киевских властей устроить геноцид путем различных блокад в отношении Крыма и его жителей.
https://ria.ru/20221201/ukraina-1835535640.html
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в мире, украина, оон, донбасс, михаил шеремет, россия, госдума рф
В мире, Украина, ООН, Донбасс, Михаил Шеремет, Россия, Госдума РФ
14:21 01.12.2022
 
В Госдуме призвали Совбез ООН создать трибунал по преступлениям Украины

Депутат Шеремет призвал Совбез ООН создать трибунал по военным преступлениям Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать международный трибунал по военным преступлениям киевской власти на Украине.
В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что попытки создания Западом "трибунала" по Украине не будут легитимными.
Флаг Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
13:03Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали западный "трибунал" по Украине нелегитимным
"Наши так называемые французские коллеги правы в одном, что международный трибунал, действительно, нужен, вот только адресатом они серьезно ошиблись. Совбез ООН должен созвать трибунал, который займется расследованиями действий киевского режима в отношении украинского народа, который они бросили на заклание западным геополитическим интересам, и военных преступлений на Донбассе. На трибунале к ответу также должны быть привлечены все пособники и кураторы нацисткой киевской власти, снабжающие ее оружием и кровавыми деньгами", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, трибунал также должен заняться вопросами попыток киевских властей устроить геноцид путем различных блокад в отношении Крыма и его жителей.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
10:18Специальная военная операция на Украине
В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине
 
В миреУкраинаООНДонбассМихаил ШереметРоссияГосдума РФ
 
 
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