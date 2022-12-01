https://ria.ru/20221201/trevoga-1835589842.html
Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2022
Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:27
2022-12-01T15:27
2022-12-01T15:36
специальная военная операция на украине
киев
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 15.19 мск, после чего распространилась по всей территории страны.Официальный Telegram-канал городской администрации Киева подтвердил сигнал тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
15:27 01.12.2022 (обновлено: 15:36 01.12.2022)
Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве