https://ria.ru/20221201/trevoga-1835589842.html

Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2022

Почти во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:27

2022-12-01T15:27

2022-12-01T15:36

специальная военная операция на украине

киев

украина

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, следует из данных онлайн-карты тревог украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 15.19 мск, после чего распространилась по всей территории страны.Официальный Telegram-канал городской администрации Киева подтвердил сигнал тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, в мире, вооруженные силы рф