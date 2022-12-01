https://ria.ru/20221201/trevoga-1835472808.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:35

2022-12-01T10:35

2022-12-01T11:45

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.Первым сигнал тревоги прозвучал в Запорожье, через 15 минут распространился на соседние регионы.Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщило, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов восстановили.Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. После обстрелов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221201/frantsiya-1835469617.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, николаевская область, киев