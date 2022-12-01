https://ria.ru/20221201/trenirovki-1835437933.html
СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных
СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных
США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки, передает телеканал CNN. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T01:41
2022-12-01T01:41
2022-12-01T01:46
сша
германия
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727525526_0:174:2048:1326_1920x0_80_0_0_4c367ee7f9c8ae633f4585c412c6531a.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки, передает телеканал CNN.По его данным, на одной только американской базе в Германии планируется ежемесячно готовить 2,5 тысячи военных."В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой", - сказано в сообщении.Курсы подготовки, по данным CNN, будут значительно "более интенсивными и комплексными", чем те, что организованы сейчас в Великобритании или Польше.
https://ria.ru/20220501/neonatsisty-1786501750.html
сша
германия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727525526_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_3c31f573f59cfc3391245f1567e40077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, германия, в мире, великобритания
США, Германия, В мире, Великобритания
01:41 01.12.2022 (обновлено: 01:46 01.12.2022)
СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных
CNN: США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих