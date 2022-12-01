https://ria.ru/20221201/trenirovki-1835437933.html

СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных

СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных

США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки, передает телеканал CNN. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T01:41

2022-12-01T01:41

2022-12-01T01:46

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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки, передает телеканал CNN.По его данным, на одной только американской базе в Германии планируется ежемесячно готовить 2,5 тысячи военных."В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой", - сказано в сообщении.Курсы подготовки, по данным CNN, будут значительно "более интенсивными и комплексными", чем те, что организованы сейчас в Великобритании или Польше.

https://ria.ru/20220501/neonatsisty-1786501750.html

сша

германия

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сша, германия, в мире, великобритания