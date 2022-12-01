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СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных - РИА Новости, 01.12.2022
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СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных
СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных
США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки, передает телеканал CNN. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T01:41
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сша
германия
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки, передает телеканал CNN.По его данным, на одной только американской базе в Германии планируется ежемесячно готовить 2,5 тысячи военных."В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой", - сказано в сообщении.Курсы подготовки, по данным CNN, будут значительно "более интенсивными и комплексными", чем те, что организованы сейчас в Великобритании или Польше.
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сша, германия, в мире, великобритания
США, Германия, В мире, Великобритания
01:41 01.12.2022 (обновлено: 01:46 01.12.2022)
 
СМИ: США планируют начать тренировать больше украинских военных

CNN: США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих

© Фото : Joint Forces OperationВоенные США и Украины
Военные США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : Joint Forces Operation
Военные США и Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки, передает телеканал CNN.
По его данным, на одной только американской базе в Германии планируется ежемесячно готовить 2,5 тысячи военных.
"В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой", - сказано в сообщении.
Курсы подготовки, по данным CNN, будут значительно "более интенсивными и комплексными", чем те, что организованы сейчас в Великобритании или Польше.
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