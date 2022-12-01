https://ria.ru/20221201/tovarooborot-1835452194.html
В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год
В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год - РИА Новости, 01.12.2022
В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год
В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:48
2022-12-01T08:48
2022-12-01T09:12
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
россия
экономика
таиланд
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в приоритете, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават."Мы ожидаем, что объем торговли в этом году увеличится. Насколько – это нам еще предстоит узнать. Наращивание объемов торговли с РФ является одним из наших приоритетов, однако из-за нынешних сбоев в глобальных цепочках поставок и проблем, связанных с текущими экономическими и финансовыми мерами, мы должны быть изобретательными в наших подходах", - заявил посол.Он добавил, что необходимо восстанавливать торговлю в области традиционных товаров, но также полезно изучить возможности для бизнеса в других областях, которые требуют меньше логистических услуг или вовсе не требуют их."Хорошим примером является индустрия контента, охватывающая искусство, музыку, кино и дизайн, которые определены в качестве приоритетных областей креативной индустрии Таиланда", - отметил посол.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), россия, экономика, таиланд
Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Россия, Экономика, Таиланд
08:48 01.12.2022 (обновлено: 09:12 01.12.2022)
В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год
Посол Таиланда Вонгсинсават ожидает рост товарооборота с Россией за счет новых отраслей
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в приоритете, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"Мы ожидаем, что объем торговли в этом году увеличится. Насколько – это нам еще предстоит узнать. Наращивание объемов торговли с РФ является одним из наших приоритетов, однако из-за нынешних сбоев в глобальных цепочках поставок и проблем, связанных с текущими экономическими и финансовыми мерами, мы должны быть изобретательными в наших подходах", - заявил посол.
Он добавил, что необходимо восстанавливать торговлю в области традиционных товаров, но также полезно изучить возможности для бизнеса в других областях, которые требуют меньше логистических услуг или вовсе не требуют их.
"Хорошим примером является индустрия контента, охватывающая искусство, музыку, кино и дизайн, которые определены в качестве приоритетных областей креативной индустрии Таиланда", - отметил посол.