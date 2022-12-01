https://ria.ru/20221201/tovarooborot-1835452194.html

В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год

В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год - РИА Новости, 01.12.2022

В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год

В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:48

2022-12-01T08:48

2022-12-01T09:12

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

россия

экономика

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816869295_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_f75dd42d7334c1ddb9d0d89b39e7717a.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в приоритете, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават."Мы ожидаем, что объем торговли в этом году увеличится. Насколько – это нам еще предстоит узнать. Наращивание объемов торговли с РФ является одним из наших приоритетов, однако из-за нынешних сбоев в глобальных цепочках поставок и проблем, связанных с текущими экономическими и финансовыми мерами, мы должны быть изобретательными в наших подходах", - заявил посол.Он добавил, что необходимо восстанавливать торговлю в области традиционных товаров, но также полезно изучить возможности для бизнеса в других областях, которые требуют меньше логистических услуг или вовсе не требуют их."Хорошим примером является индустрия контента, охватывающая искусство, музыку, кино и дизайн, которые определены в качестве приоритетных областей креативной индустрии Таиланда", - отметил посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html

россия

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), россия, экономика, таиланд