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В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год - РИА Новости, 01.12.2022
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В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год
В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год - РИА Новости, 01.12.2022
В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год
В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T08:48
2022-12-01T09:12
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
россия
экономика
таиланд
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в приоритете, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават."Мы ожидаем, что объем торговли в этом году увеличится. Насколько – это нам еще предстоит узнать. Наращивание объемов торговли с РФ является одним из наших приоритетов, однако из-за нынешних сбоев в глобальных цепочках поставок и проблем, связанных с текущими экономическими и финансовыми мерами, мы должны быть изобретательными в наших подходах", - заявил посол.Он добавил, что необходимо восстанавливать торговлю в области традиционных товаров, но также полезно изучить возможности для бизнеса в других областях, которые требуют меньше логистических услуг или вовсе не требуют их."Хорошим примером является индустрия контента, охватывающая искусство, музыку, кино и дизайн, которые определены в качестве приоритетных областей креативной индустрии Таиланда", - отметил посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), россия, экономика, таиланд
Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Россия, Экономика, Таиланд
08:48 01.12.2022 (обновлено: 09:12 01.12.2022)
 
В Бангкоке ожидают роста объема торговли с Москвой за 2022 год

Посол Таиланда Вонгсинсават ожидает рост товарооборота с Россией за счет новых отраслей

CC BY 2.0 / Aapo Haapanen / Lonely Beach, Koh ChangТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
CC BY 2.0 / Aapo Haapanen / Lonely Beach, Koh Chang
Таиланд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Бангкоке ожидают, что объем торговли с Москвой за 2022 год вырастет, в том числе за счет новых отраслей, рост товарооборота с Россией для Таиланда в приоритете, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават.
"Мы ожидаем, что объем торговли в этом году увеличится. Насколько – это нам еще предстоит узнать. Наращивание объемов торговли с РФ является одним из наших приоритетов, однако из-за нынешних сбоев в глобальных цепочках поставок и проблем, связанных с текущими экономическими и финансовыми мерами, мы должны быть изобретательными в наших подходах", - заявил посол.
Он добавил, что необходимо восстанавливать торговлю в области традиционных товаров, но также полезно изучить возможности для бизнеса в других областях, которые требуют меньше логистических услуг или вовсе не требуют их.
"Хорошим примером является индустрия контента, охватывающая искусство, музыку, кино и дизайн, которые определены в качестве приоритетных областей креативной индустрии Таиланда", - отметил посол.
Читайте полный текст интервью >>
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