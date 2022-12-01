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СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека
СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека
Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США, передает ABC News. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T03:06
2022-12-01T03:06
2022-12-01T03:06
в мире
алабама
миссисипи
сша
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США, передает ABC News."Два человека погибли в центральной части Алабамы посте торнадо с ветром до 115 миль в час... Не менее 30 торнадо прошли по Миссисипи, Луизиане и Алабаме", - говорится в публикации.Уточняется, что удар стихии пришелся на утренние часы среды. Отмечается, что "структурные повреждения" наблюдались в нескольких районах Миссисипи, а в штатах Техас и Кентукки выпал град размером с "мячи для гольфа".По данным издания, дальнейшее ухудшение погодных условий также возможно в Алабаме, Джорджии и Флориде.
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в мире, алабама, миссисипи, сша
В мире, Алабама, Миссисипи, США
СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека
ABC News: на юге США в результате удара 30 торнадо погибли два человека