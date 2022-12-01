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СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека

СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: в США в результате удара 30 торнадо погибли два человека

Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США, передает ABC News. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T03:06

2022-12-01T03:06

2022-12-01T03:06

в мире

алабама

миссисипи

сша

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате удара 30 торнадо на юге США, передает ABC News."Два человека погибли в центральной части Алабамы посте торнадо с ветром до 115 миль в час... Не менее 30 торнадо прошли по Миссисипи, Луизиане и Алабаме", - говорится в публикации.Уточняется, что удар стихии пришелся на утренние часы среды. Отмечается, что "структурные повреждения" наблюдались в нескольких районах Миссисипи, а в штатах Техас и Кентукки выпал град размером с "мячи для гольфа".По данным издания, дальнейшее ухудшение погодных условий также возможно в Алабаме, Джорджии и Флориде.

https://ria.ru/20211214/bayden-1763597921.html

алабама

миссисипи

сша

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в мире, алабама, миссисипи, сша