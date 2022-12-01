https://ria.ru/20221201/taksi-1835586133.html

"Яндекс Go" запустил такси для маломобильных пассажиров

"Яндекс Go" запустил такси для маломобильных пассажиров - РИА Новости, 01.12.2022

"Яндекс Go" запустил такси для маломобильных пассажиров

"Яндекс Go" и Дептранс Москвы запустили тариф "Специальный" для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах, на заказ в течение 30 минут будет приезжать... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:15

2022-12-01T15:15

2022-12-01T15:15

москва

департамент транспорта г. москвы

яндекс.такси

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "Яндекс Go" и Дептранс Москвы запустили тариф "Специальный" для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах, на заказ в течение 30 минут будет приезжать микроавтобус с подъемником, сообщила пресс-служба компании."В Яндекс Go" появился тариф "Специальный" - заказ такси для людей, которые передвигаются в инвалидных креслах. Новая услуга - это совместный проект "Яндекс Такси" и Департамента транспорта Москвы, обе стороны договорились о развитии этого направления еще год назад. Тариф доступен для поездок в Москве", - говорится в сообщении."В рамках тарифа можно вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником - и машина приедет в пределах 30 минут", - отмечается в нем.Для поездок по новому тарифу водители должны обладать особыми навыками. "Все водители прошли тренинги на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в поездках, а также научились обращаться с инвалидными креслами, управлять подъемником в машине и правильно парковаться", - указывает компания.

https://ria.ru/20221122/taksi-1833401118.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, департамент транспорта г. москвы, яндекс.такси, общество