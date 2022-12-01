Рейтинг@Mail.ru
Житель Приморья пытался убить знакомого косой - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/sud-1835598660.html
Житель Приморья пытался убить знакомого косой
Житель Приморья пытался убить знакомого косой - РИА Новости, 01.12.2022
Житель Приморья пытался убить знакомого косой
Разбойника из приморского села Ясное, которому случайные прохожие помешали убить знакомого косой, будут судить по двум статьям, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T15:57
2022-12-01T15:57
происшествия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Разбойника из приморского села Ясное, которому случайные прохожие помешали убить знакомого косой, будут судить по двум статьям, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, в августе во время распития спиртного в доме по улице Олейника в Ясном 24-летний обвиняемый потребовал у своего знакомого телефон. Получив отказ, набросился на потерпевшего с кулаками, также бил и деревянной палкой. После побоев мужчина отдал сотовый телефон, но фигурант продолжил избиение."Обвиняемый нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего, вывел на улицу и хотел убить его косой. Однако... его действия были замечены проходящими людьми, и потерпевший, воспользовавшись моментом, сбежал. Следствием собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.Приморец обвиняется по статьям о разбое и покушении на убийство.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/muzhchina-1784956590.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/ubiystvo-1739113894.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
15:57 01.12.2022
 
Житель Приморья пытался убить знакомого косой

Житель Приморья пытался убить знакомого косой, ему помешали прохожие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Разбойника из приморского села Ясное, которому случайные прохожие помешали убить знакомого косой, будут судить по двум статьям, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, в августе во время распития спиртного в доме по улице Олейника в Ясном 24-летний обвиняемый потребовал у своего знакомого телефон. Получив отказ, набросился на потерпевшего с кулаками, также бил и деревянной палкой. После побоев мужчина отдал сотовый телефон, но фигурант продолжил избиение.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 16:33В России
Мужчина из Подольска пытался убить жену брата
"Обвиняемый нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего, вывел на улицу и хотел убить его косой. Однако... его действия были замечены проходящими людьми, и потерпевший, воспользовавшись моментом, сбежал. Следствием собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
Приморец обвиняется по статьям о разбое и покушении на убийство.
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня 2021, 19:38В России
Житель Ленобласти убил жену и вместе с ее матерью пытался спрятать тело
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала