https://ria.ru/20221201/sud-1835598660.html

Житель Приморья пытался убить знакомого косой

Житель Приморья пытался убить знакомого косой - РИА Новости, 01.12.2022

Житель Приморья пытался убить знакомого косой

Разбойника из приморского села Ясное, которому случайные прохожие помешали убить знакомого косой, будут судить по двум статьям, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T15:57

2022-12-01T15:57

2022-12-01T15:57

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Разбойника из приморского села Ясное, которому случайные прохожие помешали убить знакомого косой, будут судить по двум статьям, сообщает СУСК по региону.По версии следствия, в августе во время распития спиртного в доме по улице Олейника в Ясном 24-летний обвиняемый потребовал у своего знакомого телефон. Получив отказ, набросился на потерпевшего с кулаками, также бил и деревянной палкой. После побоев мужчина отдал сотовый телефон, но фигурант продолжил избиение."Обвиняемый нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего, вывел на улицу и хотел убить его косой. Однако... его действия были замечены проходящими людьми, и потерпевший, воспользовавшись моментом, сбежал. Следствием собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.Приморец обвиняется по статьям о разбое и покушении на убийство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/muzhchina-1784956590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/ubiystvo-1739113894.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край