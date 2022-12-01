Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю - РИА Новости, 01.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221201/strelba-1835702536.html
В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю
В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю - РИА Новости, 01.12.2022
В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю
Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в новой Москве, а потом ударил водителя, дебошира поймали и доставили в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T19:09
2022-12-01T19:09
новая москва
происшествия
москва
щербинка
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в новой Москве, а потом ударил водителя, дебошира поймали и доставили в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам представителя пресс-службы, в 16.40 в полицию поступило сообщение о "нарушении общественного порядка" на улице Школьная в Щербинке (ТиНАО)."Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что мужчина произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета по движущемуся автомобилю. После чего у него возник конфликт с женщиной-водителем, в ходе которого он нанес женщине удар по лицу. Пострадавших от выстрелов нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что правонарушителя доставили в отдел полиции. Он будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.
https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html
https://ria.ru/20221125/strelba-1834254145.html
новая москва
москва
щербинка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая москва, происшествия, москва, щербинка, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Новая Москва, Происшествия, Москва, Щербинка, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
19:09 01.12.2022
 
В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю

В Щербинке мужчина открыл стрельбу по автомобилю, а потом ударил водителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в новой Москве, а потом ударил водителя, дебошира поймали и доставили в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По словам представителя пресс-службы, в 16.40 в полицию поступило сообщение о "нарушении общественного порядка" на улице Школьная в Щербинке (ТиНАО).
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 23:35
Мужчина устроил стрельбу на севере Москвы, есть пострадавший
"Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что мужчина произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета по движущемуся автомобилю. После чего у него возник конфликт с женщиной-водителем, в ходе которого он нанес женщине удар по лицу. Пострадавших от выстрелов нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что правонарушителя доставили в отдел полиции. Он будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 16:01
Житель Владивостока, стрелявший из окна дома, сам пришел в полицию
 
Новая МоскваПроисшествияМоскваЩербинкаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала