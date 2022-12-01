https://ria.ru/20221201/strelba-1835702536.html

В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю

В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю - РИА Новости, 01.12.2022

В Новой Москве мужчина открыл стрельбу по автомобилю

Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в новой Москве, а потом ударил водителя, дебошира поймали и доставили в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T19:09

2022-12-01T19:09

2022-12-01T19:09

новая москва

происшествия

москва

щербинка

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу по автомобилю в новой Москве, а потом ударил водителя, дебошира поймали и доставили в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По словам представителя пресс-службы, в 16.40 в полицию поступило сообщение о "нарушении общественного порядка" на улице Школьная в Щербинке (ТиНАО)."Сотрудники полиции прибыли на место и установили, что мужчина произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета по движущемуся автомобилю. После чего у него возник конфликт с женщиной-водителем, в ходе которого он нанес женщине удар по лицу. Пострадавших от выстрелов нет", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что правонарушителя доставили в отдел полиции. Он будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

https://ria.ru/20221124/strelba-1834092060.html

https://ria.ru/20221125/strelba-1834254145.html

новая москва

москва

щербинка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новая москва, происшествия, москва, щербинка, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)