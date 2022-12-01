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Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger - РИА Новости, 01.12.2022
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Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger - РИА Новости, 01.12.2022
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству, РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:34
2022-12-01T23:34
в мире
финляндия
государственный департамент сша
stinger
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству,"Государственный департамент согласовал возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger, их тестирование и передачу сопутствующего оборудования на 380 миллионов долларов", - сообщает ведомство на своем сайте.Финляндия просила 350 ракет и пять полетных тестов, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html
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в мире, финляндия, государственный департамент сша, stinger
В мире, Финляндия, Государственный департамент США, Stinger
23:34 01.12.2022
 
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger

Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов

© Фото : United States Marine Corps. Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : United States Marine Corps.
Американский переносной зенитно-ракетный комплекс ПЗРК FIM-92 Stinger . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству,
"Государственный департамент согласовал возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger, их тестирование и передачу сопутствующего оборудования на 380 миллионов долларов", - сообщает ведомство на своем сайте.
Финляндия просила 350 ракет и пять полетных тестов, говорится в сообщении.
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В миреФинляндияГосударственный департамент СШАStinger
 
 
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