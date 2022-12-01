https://ria.ru/20221201/stinger-1835742622.html

Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger

Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger - РИА Новости, 01.12.2022

Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger

Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству, РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:34

2022-12-01T23:34

2022-12-01T23:34

в мире

финляндия

государственный департамент сша

stinger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130302/31/1303023113_0:64:3001:1752_1920x0_80_0_0_2cbed7d3059d0bb98cd944c3f91ff16b.jpg

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству,"Государственный департамент согласовал возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger, их тестирование и передачу сопутствующего оборудования на 380 миллионов долларов", - сообщает ведомство на своем сайте.Финляндия просила 350 ракет и пять полетных тестов, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, государственный департамент сша, stinger