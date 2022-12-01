https://ria.ru/20221201/stinger-1835742622.html
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger - РИА Новости, 01.12.2022
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству, РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:34
2022-12-01T23:34
2022-12-01T23:34
в мире
финляндия
государственный департамент сша
stinger
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов, сообщает агентство по оборонному сотрудничеству,"Государственный департамент согласовал возможную продажу правительству Финляндии портативных ракет FIM-92K Stinger, их тестирование и передачу сопутствующего оборудования на 380 миллионов долларов", - сообщает ведомство на своем сайте.Финляндия просила 350 ракет и пять полетных тестов, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221117/finlyandiya-1832200333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, государственный департамент сша, stinger
В мире, Финляндия, Государственный департамент США, Stinger
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger на 380 миллионов долларов