https://ria.ru/20221201/ssha-1835686086.html
Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" из-за Украины
Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" из-за Украины - РИА Новости, 01.12.2022
Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" из-за Украины
Франция и США должны вновь стать "братьями по оружию" на фоне конфликта на Украине, заявил в четверг французский лидер Эммануэль Макрон. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T18:21
2022-12-01T18:21
2022-12-01T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
франция
сша
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция и США должны вновь стать "братьями по оружию" на фоне конфликта на Украине, заявил в четверг французский лидер Эммануэль Макрон.В Белом доме в четверг проходит церемония приветствия президента Франции Эммануэля Макрона в рамках его официального визита в США."Наша общая история, особенно на фоне возвращения войны на европейскую территорию вследствие российской агрессии на Украине и многочисленных кризисов, ударивших по нашим нациям, вынуждает нас вновь стать "братьями по оружию", - сказал Макрон в ходе церемонии, которая транслировалась в соцсетях Елисейского дворца.Переговоры президентов Франции и США начнутся в 10:00 по местному времени (18:00 мск) и продлятся до 1 часа 45 минут, после чего состоится их совместная пресс-конференция.Как сообщали ранее представители президентской администрации, в рамках переговоров стороны намерены затронуть вопросы Украины, Китая, Ирана, энергетической безопасности и экономического сотрудничества.Макрон находится с официальным визитом в США 29 ноября - 2 декабря.
https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, сша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" из-за Украины
Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" на фоне ситуации на Украине
ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция и США должны вновь стать "братьями по оружию" на фоне конфликта на Украине, заявил в четверг французский лидер Эммануэль Макрон.
В Белом доме в четверг проходит церемония приветствия президента Франции Эммануэля Макрона в рамках его официального визита в США.
"Наша общая история, особенно на фоне возвращения войны на европейскую территорию вследствие российской агрессии на Украине и многочисленных кризисов, ударивших по нашим нациям, вынуждает нас вновь стать "братьями по оружию", - сказал Макрон в ходе церемонии, которая транслировалась в соцсетях Елисейского дворца.
Переговоры президентов Франции и США начнутся в 10:00 по местному времени (18:00 мск) и продлятся до 1 часа 45 минут, после чего состоится их совместная пресс-конференция.
Как сообщали ранее представители президентской администрации, в рамках переговоров стороны намерены затронуть вопросы Украины, Китая
, Ирана
, энергетической безопасности и экономического сотрудничества.
Макрон находится с официальным визитом в США 29 ноября - 2 декабря.