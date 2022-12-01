https://ria.ru/20221201/ssha-1835686086.html

Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" из-за Украины

Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" из-за Украины - РИА Новости, 01.12.2022

Макрон призвал Францию и США быть "братьями по оружию" из-за Украины

Франция и США должны вновь стать "братьями по оружию" на фоне конфликта на Украине, заявил в четверг французский лидер Эммануэль Макрон. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T18:21

2022-12-01T18:21

2022-12-01T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

франция

сша

украина

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Франция и США должны вновь стать "братьями по оружию" на фоне конфликта на Украине, заявил в четверг французский лидер Эммануэль Макрон.В Белом доме в четверг проходит церемония приветствия президента Франции Эммануэля Макрона в рамках его официального визита в США."Наша общая история, особенно на фоне возвращения войны на европейскую территорию вследствие российской агрессии на Украине и многочисленных кризисов, ударивших по нашим нациям, вынуждает нас вновь стать "братьями по оружию", - сказал Макрон в ходе церемонии, которая транслировалась в соцсетях Елисейского дворца.Переговоры президентов Франции и США начнутся в 10:00 по местному времени (18:00 мск) и продлятся до 1 часа 45 минут, после чего состоится их совместная пресс-конференция.Как сообщали ранее представители президентской администрации, в рамках переговоров стороны намерены затронуть вопросы Украины, Китая, Ирана, энергетической безопасности и экономического сотрудничества.Макрон находится с официальным визитом в США 29 ноября - 2 декабря.

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

https://ria.ru/20221124/gensek-1833930918.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, франция, сша, украина, ситуация в днр и лнр