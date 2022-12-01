https://ria.ru/20221201/ssha-1835542434.html

Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса

Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса

США настаивали на конфиденциальности канала общения между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным, но потом сами инициировали утечки,... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:18

2022-12-01T13:18

2022-12-01T13:28

сша

в мире

сергей лавров

сергей нарышкин

уильям бернс

анкара (провинция)

россия

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США настаивали на конфиденциальности канала общения между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным, но потом сами инициировали утечки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американские коллеги предложили встречу провести Билла Бернса и Сергея Нарышкина. Мы согласились. Причем американцы сами десять раз нам сказали - только это должен быть абсолютно конфиденциальный канал, о нем не должны объявлять, чтобы никто ничего не знал, чтобы он был серьезный, чтобы этот канал не был подвержен каким-то внешним пропагандистским, информационным интригам. Мы согласились. Но как только они в Анкару прилетели, тут же это утекло - не знаю, откуда из Белого дома, из госдепартамента, но это утекло", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20221130/tsru-1835295016.html

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Дарья Буймова

сша, в мире, сергей лавров, сергей нарышкин, уильям бернс, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)