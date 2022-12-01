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Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса
Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса
США настаивали на конфиденциальности канала общения между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным, но потом сами инициировали утечки,... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:18
2022-12-01T13:28
сша
в мире
сергей лавров
сергей нарышкин
уильям бернс
анкара (провинция)
россия
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США настаивали на конфиденциальности канала общения между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным, но потом сами инициировали утечки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Американские коллеги предложили встречу провести Билла Бернса и Сергея Нарышкина. Мы согласились. Причем американцы сами десять раз нам сказали - только это должен быть абсолютно конфиденциальный канал, о нем не должны объявлять, чтобы никто ничего не знал, чтобы он был серьезный, чтобы этот канал не был подвержен каким-то внешним пропагандистским, информационным интригам. Мы согласились. Но как только они в Анкару прилетели, тут же это утекло - не знаю, откуда из Белого дома, из госдепартамента, но это утекло", - сказал Лавров.
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сша, в мире, сергей лавров, сергей нарышкин, уильям бернс, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, В мире, Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Анкара (провинция), Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
13:18 01.12.2022 (обновлено: 13:28 01.12.2022)
 
Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса

Глава МИД Лавров: США инициировали утечки данных о канале связи Нарышкина и Бернса

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США настаивали на конфиденциальности канала общения между директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой СВР Сергеем Нарышкиным, но потом сами инициировали утечки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американские коллеги предложили встречу провести Билла Бернса и Сергея Нарышкина. Мы согласились. Причем американцы сами десять раз нам сказали - только это должен быть абсолютно конфиденциальный канал, о нем не должны объявлять, чтобы никто ничего не знал, чтобы он был серьезный, чтобы этот канал не был подвержен каким-то внешним пропагандистским, информационным интригам. Мы согласились. Но как только они в Анкару прилетели, тут же это утекло - не знаю, откуда из Белого дома, из госдепартамента, но это утекло", - сказал Лавров.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 14:57
Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом
 
СШАВ миреСергей ЛавровСергей НарышкинУильям БернсАнкара (провинция)РоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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